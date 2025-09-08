ABD Açık'ta Alcaraz rüzgarı! Şampiyon...

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık Tenis Turnuvası'nda İtalyan Jannik Sinner'i 3-1 mağlup eden İspanyol Carlos Alcaraz, şampiyon oldu.

Dünya klasmanının ilk iki basamağında yer alan Sinner ve Alcaraz, bu yıl Fransa Açık ve Wimbledon'ın ardından ABD Açık finalinde de karşı karşıya geldi.

Maça servis kırarak başlayan Alcaraz, ilk servislerinde etkili olamayan ve 9 basit hata yapan rakibi karşısında ilk seti 6-2 hanesine yazdırdı. İkinci setin 4. oyununda servis kıran Sinner, seti 6-3 alarak durumu 1-1 yaptı.

Turnuva boyunca ilk kez set kaybeden Alcaraz, baştan sona domine ettiği üçüncü seti sadece bir oyun vererek 6-1 kazandı. Son seti 6-4, maçı da 3-1 alan Alcaraz, turnuvada iki, toplamda ise altıncı grand slam zaferine uzandı.

Alcaraz, bu şampiyonluğun ardından yeniden dünya klasmanının ilk sırasına yerleşmeyi başardı. İspanyol tenisçi, Bjorn Borg'ün ardından 6 grand slam şampiyonluğuna en genç yaşta (22 yaş 125 gün) ulaşan ikinci sporcu oldu.

Alcaraz ile Sinner arasında final mücadelesini ABD Başkanı Donald Trump da izledi.