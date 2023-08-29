ABD Açık'ta gerginlik. 19 yaşındaki Coco Gauff sinir harbini kazandı

Dünya 2 numarası Sırp raket Novak Djokovic, bir yıl aranın ardından ilk kez katıldığı turnuvaya hızlı bir giriş yaptı.

Djokoviç, ilk turda Fransız Alexandre Müller ile karşılaştı. Setleri rahat bir oyunla 6-0, 6-2 ve 6-3 kazanan Sırp raket ikinci tura yükseldi.

Dünya 7 numarası Yunan Stefanos Çiçipas ise Kanadalı Milos Raonic ile mücadele etti.

Setleri 6-2, 6-3 ve 6-4 kazanan Çiçipas da ikinci tura çıktı.

Kadınlarda ise dünya bir numarası ve son şampiyon Iga Swiatek, Amerika Açık'ta rüzgar gibi esti.

İlk turda Danimarkalı Rebecca Peterson ile karşılaşan Swiatek, rakibine maç boyunca sadece beş sayı alma şansı tanıdı.

Setleri 6-0 ve 6-1 kazanan Swiatek, ikinci tura yükseldi.

KORTTA BİR ANDA ORTAM GERİLDİ

Henüz 19 yaşında olan dünya 6 numarası Coco Gauff ise ilk turda Alman Laura Siegemund ile karşılaştı.

İlk seti Alman Siegemund 6-3; ikinci seti ise Coco Gauff 6-2 kazandı. Maçın son setinde, Alman tenisçinin oyunu geciktirmesinden dolayı kısa bir gerginlik yaşandı. Ancak son seti 6-4 kazanan Coco Gauff, ikinci tura çıkmayı başardı.

Eski dünya 5 numarası Danimarkalı Caroline Wozniacki ise 3 yıllık bir aranın ardından ilk kez Amerika Açık'a katıldı.

Wozniacki, Rus rakibi Tatiana Prozorova'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle yenerek ikinci tura çıktı.