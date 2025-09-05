ABD Açık'ta kadınlar finalinin adı belli oldu

Kaynak: AA
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda Belarus Aryna Sabalenka ile ABD'li Amanda Anisimova, finale çıktı.

New York kentinde düzenlenen ABD Açık'ta tek kadınlar yarı finalinde iki maç oynandı. 1 numaralı seribaşı ve son şampiyon Sabalenka, 4 numaralı seribaşı ABD'li tenisçi Jessica Pegula'yı 4-6, 6-3 ve 6-4'kük setlerle 2-1 yenerek turnuvada üçüncü kez finale çıktı.

Diğer yarı final maçında ise 8 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova, kariyerinde 2 ABD Açık şampiyonluğu bulunan Japon tenisçi Naomi Osaka (23) ile karşılaştı. Osaka'yı 6-7, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden Anisimova, bu sezon Wimbledon'ın ardından ABD Açık'ta da finale yükselme başarısını gösterdi.

