ABD Açık'ta yarı final eşleşmeleri belli oldu. Djokovic'e sürpriz rakip

ABD Açık'ta son çeyrek final karşılaşmaları bitti. Novak Djokovic, Ben Shelton, Carlos Alcaraz ve Daniil Medvedev yarı finale yükselen isimler oldu.

ABD Açık'ta yarı final eşleşmeleri belli oldu. Djokovic'e sürpriz rakip

Sezonun son grand slam'i olan ABD Açık'ta tek erkekler kategorisinde çeyrek final maçları tamamlandı.

Sırp raket Novak Djokovic, 2 saat 35 dakika süren karşılaşmada ABD'li Taylor Fritz'i 6-1, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

2 ABD'li tenisçinin mücadele ettiği Ben Shelton Francis Tiafoe karşılaşmasında ise Shelton rakibini6-2, 3-6, 7-6, 6-2'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, çeyrek finalde 8 numaralı seribaşı Andrey Rublev'i 6-4, 6-3, 6-4 ile 3 sette geçerek yarı finale yükselen bir diğer isim oldu.

Son çeyrek final karşılaşmsında ise dünya1 numarası Carlos Alcaraz son zamanların formda ismi Alexander Zverev'i 6-3, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yendi.

Yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

Novak Djokovic - Ben Shelton

Carlos Alcaraz - Daniil Medvedev

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