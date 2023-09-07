ABD Açık'ta yarı final eşleşmeleri belli oldu. Djokovic'e sürpriz rakip

Sezonun son grand slam'i olan ABD Açık'ta tek erkekler kategorisinde çeyrek final maçları tamamlandı.

Sırp raket Novak Djokovic, 2 saat 35 dakika süren karşılaşmada ABD'li Taylor Fritz'i 6-1, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

2 ABD'li tenisçinin mücadele ettiği Ben Shelton Francis Tiafoe karşılaşmasında ise Shelton rakibini6-2, 3-6, 7-6, 6-2'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, çeyrek finalde 8 numaralı seribaşı Andrey Rublev'i 6-4, 6-3, 6-4 ile 3 sette geçerek yarı finale yükselen bir diğer isim oldu.

Son çeyrek final karşılaşmsında ise dünya1 numarası Carlos Alcaraz son zamanların formda ismi Alexander Zverev'i 6-3, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yendi.

Yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

Novak Djokovic - Ben Shelton

Carlos Alcaraz - Daniil Medvedev