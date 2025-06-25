ABD Adalet Bakanlığı'ndan eşi benzeri görülmemiş hamle

ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Donald Trump döneminin göçmenlik politikalarını sekteye uğratan yargı kararlarına karşı olağan dışı bir adım atarak, Maryland Bölge Federal Mahkemesi ve mahkemenin 15 yargıcının tamamı aleyhine dava açtı. Salı gecesi Baltimore'da açılan bu dava, Maryland eyaletinde ikamet eden göçmenlerin gözaltılarına itiraz etmek için yeni bir dava açmaları halinde, otomatik olarak iki iş günü boyunca sınır dışı edilmelerini durduran bir kararı hedef alıyor.

Adalet Bakanlığı, söz konusu otomatik durdurma kararının "yargısal yetki aşımı" olduğunu ve ABD Yüksek Mahkemesi'nin içtihadına aykırı olduğunu savunuyor. Bakanlık, Göç ve Vatandaşlık Yasası uyarınca mahkemelerin sınır dışı işlemlerine müdahale etme yetkisi olmadığını belirtiyor. Ayrıca, Adalet Bakanlığı, Maryland federal yargıçlarının bu davadan çekilmelerini ve davanın başka bir eyaletten bir federal yargıç tarafından görülmesini talep etti. Maryland mahkemesi yetkilileri konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

GÖÇMENLİK POLİTİKALARINDA SÜREGELEN TARTIŞMA

Söz konusu karar, Başyargıç George Russell tarafından imzalandı. Maryland mahkemesindeki yargıçların çoğu, Russell gibi, Demokrat bir başkan tarafından atanmıştı. Kararın gerekçesinde, "ABD'den haksız ve ani sınır dışı edilmeye tabi olduğu iddia edilen yabancı tutuklular hakkında son dönemde artan 'habeas corpus' başvuruları" dile getirildi. Habeas corpus, bir kişinin tutukluluğunun yasallığına itiraz eden hukuki bir başvuru türü.

Bu iki günlük otomatik sınır dışı etme duraklaması, Cumhuriyetçi Başkan Trump'ın sert göçmenlik yaklaşımının bir parçası olarak yürütülen sınır dışı işlemlerinin, göçmenlerin davaları incelenmeden Maryland'den uzaklaştırılmamasını sağlamak amacıyla tasarlandı. Bu karar, özellikle Kilmar Abrego Garcia'nın El Salvador'a sınır dışı edilmesi sonrası yaşanan tartışmaların ardından geldi. 2019'daki bir göç mahkemesi kararına rağmen sınır dışı edilen Abrego, Maryland'de yaşayan bir Salvador vatandaşı ve eşi ile küçük oğlu Amerikan vatandaşı. Adalet Bakanlığı, Abrego'yu daha sonra göçmen kaçakçılığıyla suçladı. Abrego suçsuz olduğunu belirtse de mahkemeye tekrar çıkarılacak.

Adalet Bakanlığı, açtığı davada bu kararı "yargının yetki aşımının vahim bir örneği" olarak nitelendirdi ve Trump yönetiminin ayrıcalıklarına ve başkanın geniş göçmenlik uygulama yetkisine müdahale ettiğini iddia etti. Bakanlık, bu tür kararların yürütmenin en değerli kaynağı olan politikalarını uygulama süresini çaldığını ve başkanlık makamını seçen vatandaşların oylarını değersizleştirdiğini ifade etti.