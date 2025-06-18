ABD alarmda, gözler Trump'ta! İran İsrail geriliminde yeni aşamaya geçildi

İsrail basınının ABD'nin gece savaşlarına katılacağını yazmasına pararlel şekilde birçok ABD üssünün alarma geçmesi dikkat çekti. Gözler Trump'ın savaşa girip girmeme kararına çevrildi.

Diğer bir gelişme ise İsrail'in 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kesimlerine düzenlediği füze saldırıları ile başlattığı gerilimde ilk kez Tahran semalarında görülen İsrail savaş uçakları oldu.

"İSRAİL HAVA KUVVETLERİ ŞU AN TAHRAN'DA"

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlatıldığını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri şu anda Tahran bölgesinde bir dizi saldırı gerçekleştiriyor." ifadesi yer aldı.

İsrail ile İran'ın karşılıklı saldırıları devam ederken Tahran'ın batısından şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İran da İsrail'in "Yükselen Aslan" saldırısı karşılığında "Gerçek Vaat 3" ismini verdiği misillemeyi başlattı.

ABD'NİN SAVAŞA GİRMESİ AN MESELESİ

İsrail medyasının ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer tesislerine saldırmaya hazır olduğunu ve Trump'ın "İran rejimini deviren kişi" olarak hatırlanmak istediğini duyurması büyük gerginlik yarattı.

İRAN: SALDIRILAR CAYDIRICI AMAÇLIYDI, ARTIK CEZALANDIRICI OLACAK

İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, İsrail’e yönelik saldırılar hakkında "Bugüne kadar yapılan operasyonlar caydırıcılık amaçlıydı, ancak yakın zamanda cezalandırıcı saldırılar başlatılacak" dedi.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, İsrail’e yönelik saldırıların dozunu artıracaklarını duyurdu. İran’ın saldırılara yanıt vermeyi sürdüreceğini vurgulayan Musevi, ülkesinin tarih boyunca saldırı ve işgallere teslim olmadığını belirtti.

ABD, ORTA DOĞU'YA DAHA FAZLA SAVAŞ UÇAĞI KONUŞLANDIRACAK

Öte yandan ABD, Orta Doğu'daki askeri varlığını da artırıyor. ABD basınının adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerde, ABD ordusunun Orta Doğu'ya daha fazla savaş uçağı konuşlandıracağı ve bölgedeki mevcut savaş uçaklarının da görev süresini uzatacağı bildirildi. Haberde, konuşlandırılacak uçaklar arasında F-16, F-22 ve F-35 tipi savaş uçaklarının olduğu aktarıldı. Yetkililer, konuşlandırmanın savunma amaçlı olduğunu belirtti.

NİMİTZ UÇAK GEMİSİ SALDIRI GRUBU ORTA DOĞU'YA GÖNDERİLMİŞTİ

ABD Donanması'na bağlı USS Nimitz öncülüğündeki Uçak Gemisi Saldırı Grubu'nun İsrail ile İran arasındaki artan gerilim nedeniyle Orta Doğu'ya doğru hareket ettiği bildirilmiş, Nimitz'in bölgeye zamanında ulaşması için önceden planlanan liman ziyaretinin iptal edildiği aktarılmıştı.

Nimitz'in, halihazırda bölgede konuşlu olan Carl Vinson ve beraberindeki filonun görevini devralmasının planlansa da Carl Vinson'un bölgeden ne zaman ayrılacağına dair net bir tarih olmadığı için 2 uçak gemisi grubunun bir süre Orta Doğu'da eş zamanlı olarak faaliyet göstermesinin mümkün olduğu ifade edilmişti.