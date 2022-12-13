Erdoğan 'Hayat pahalılığı dünyanın sorunu' dedi: ABD, Almanya, AB ülkeleri, Finlandiya'da insanlar öyle demedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayat pahalılığının dünyanın sorunu olduğunu ifade etti. Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuşan Erdoğan, Geçen yıl G20 ülkeleri içinde en çok büyüyen ülkenin Türkiye olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Avrupası ve ABD'si dahil tüm dünyanın en büyük sıkıntısı olan hayat pahalılığı meselesini de adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Düşük faiz politikamızın enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini yakında daha çok hissedeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında dahil edene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. İhracatımız her ay rekor kırarak 255 milyar dolarlık yıl sonu hedefimize yaklaşıyor.”

“ALMANYA’DA ŞU DURUM OLSUN HÜKÜMETİ YERİNDE KOYMAZ KİMSE”

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’da yaptığı açıklamada hayat pahalılığının ABD ve Avrupa’da sorun olduğunu belirtse de oralarda yaşayan insanlar durumun öyle olmadığını ifade ediyor.

Almanya’da yaşayan bir gurbetçi sokak röportajında konuşarak, Türkiye’deki duruma hayret ettiğini söyledi. 100 euro bozdurduğunu ve cebinde sadece 20 lira kaldığını vurgulayan gurbetçi kadın, "Ben hayret ediyorum ve durumdan çok memnunsunuz. Almanya'da şu durum olsun yemin ediyorum hükümeti yerinde koymaz kimse. Ya Türkiye'deki insanlar kendilerine bu mağdur durumu hoş görüyor” şeklinde konuştu.

FİNLANDİYA’DAKİ MARKET FİYATLARI TÜRKİYE’DEN DAHA UCUZ

Finlandiya’da bir marketten çekilen görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Söz konusu görüntülerde Türkiye’de de satılan ürünlerin ne kadar ucuz olduğu ortaya çıktı.

Marketteki rafların videosunu çeken vatandaş “Avrupa’da fiyatlar hiç de öyle uçmuş değil. Her duyduğunuza inanmayın” dedi.

Finlandiya’daki bir marketteki ürünlerin fiyatı şöyle:

Nutella: 1,70 Euro,

Nescafe Gold: 6,40 Euro

Milka çikolatalar: 1 Euro

Deodorant: 2 Euro

Güneş kremi: 9,40 Euro

Gazlı içecekler: 1,35 Euro

AYLIK 12 DOLAR TAKSİTLE İPHONE 13 PRO MAX ALDI

ABD’de yaşayan ünlü oyuncu Erdem Baş, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. ABD’deki telefon fiyatlarıyla ilgili konuşan Baş, iPhone 13 Pro Max marka cep telefonunu aylık 12 dolar taksitle aldığını söylemişti. Erdem Baş’ın yaptığı paylaşım Türkiye’deki yüksek fiyatların geldiği durumu bir kez daha ortaya koymuştu.