ABD-Almanya arasında şok kriz! Trump yönetimi Almanya’daki Türk düşmanı Nazi partisine sahip çıktı

AfD’nin Almanya’da anayasayı korumakla sorumlu iç istihbarat servisi tarafından aşırı sağcı ilan edilmesine sert tepki gösteren ABD, Türk ve yabancı düşmanlığıyla bilinen Nazi zihniyetli partiyi sahiplendi.

AfD liderleri Alice Weidel ve Tino Chrupalla, Alman iç istihbarat servisinin kararını "açık bir şekilde siyasi amaçlı" ve "Alman demokrasisine ağır bir darbe" şeklinde yorumladı. Karara sert tepki gösteren ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Alman bürokrasisini "Berlin Duvarı'nı yeniden inşa etmekle” suçladı.

Konuyu kendi youtube kanalında masaya yatıran deneyimli gazeteci-yazar Ardan Zentürk, ABD seçmeninin Donald Trump’u Beyaz Saray'a yerleştirmesiyle beraber dünyanın çeşitli bölgelerinde faşizmin ve diktatörlüklerin dünyanın inanılmaz bir yükselişe geçtiğine dikkat çekti. Ardan Zentürk çarpıcı tespitlerini belirtirken, “Trump faşist enternasyonal kurmaya çalışıyor. Bunu başardığı an Amerika'nın başından gitmeyecek. Resmen batı demokrasilerini yok edip sadece ve sadece diktatörler ve faşistlerle başa kalarak başka bir dünya sistemini oluşturmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

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DİKTATÖRLER TRUMP’IN UMURUNDA DEĞİL

Zentürk, ABD Başkanı Donald Trump’un 1 Mayıs'ta bir takım STK'larla emek gününü kutlarken söylediği sözlerin önemine işaret edip şu yorumda bulundu:

“Trump dedi ki; Buraya birçok yabancı devlet adamı geliyor… Prensler krallar, başbakanlar, cumhurbaşkanları… Onları ben burada ağırlıyorum ama bunlardan bazıları diktatör… Ben onlara diktatör olduklarını söylüyorum, onlar olmadıklarını söylüyor… Ama olsun benim için zaten fark etmez…

Yani Beyazsaray'da oturan adam için bir başka ülkeyi yöneten adamın diktatör olmuş olmaması pek de umurunda değil.”

Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya arasında krize yol açan son gelişmeyle ilgili olarak da Ardan Zentürk şu değerlendirmeyi yaptı:

Almanya’da 6 Mayıs'ta göreve başlayacak Hristiyan Demokrat- Sosyal demokrat hükümetin karşısında ana muhalefet görevi yapacak olan Nazi kafalı Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD) için bugüne kadar var olan iddiaları Alman iç istihbaratı onayladı. Esasında Almanya İçin Alternatif Partisi’nin Nazi kimliğiyle kapatılma sürecine girmesinin de yolunu açtı. Bundan sonra partinin yapmış olduğu bütün açıklamaları, örgütlenmeleri, gençlik örgütlenmeleri bu perspektifte incelenip karar verilecek. Bu milyonlarca Türk'ün yaşadığı Almanya demokrasisi açısından çok hayırlı bir gelişmedir. Çünkü daha önce de defalarca kendileri bizzat deklare ettiklerigibi sadece bir Müslüman düşmanlığından söz etmiyoruz. Bu partinin bütün zemini ve ana altyapısının tipik bir Türk düşmanı kimlik taşıdığını biliyoruz. O yüzden Alman demokrasisinin kendini savunmak için oluşturduğu bir mekanizmanın orada yaşayan Türk toplumu için de çok faydalı olduğuna inanıyorum.”

ALMANYA BERLİN DUVARINI YENİDEN İNŞA EDİYOR

Bu olayın Trump yönetimi tarafından büyük bir tepkiyle karşılandığını hatırlatan Ardan Zentürk yaşanan gelişmeleri şöyle aktardı:

“Alman iç istihbaratı kendi yürüttüğü politikalar istihbarat çerçevesinde kendi ülkesinin bir partisini aşırı sağcı ve Nazi olarak belirleyince Trump yönetimi tepki verdi ve özellikle ABD Başkan Yardımcısı JD Vance kişisel X hesabından Alman yönetimini yeni bir Berlin duvarı inşa etmekle suçladı. “Batı el birliği ile Berlin duvarını yıktı ama şimdi o duvar yeniden inşa edildi bu kez Sovyetler veya Ruslar tarafından değil Alman bürokrasisinin Almanya'nın en popüler partisini yok etmek istediğini görüyoruz" dedi. ABD Başkan Yardımcısı Neonazi veya Nazi partiye sahip çıktı.

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DİKTATÖRLERLE YENİ DÜNYA DÜZENİ KURMAYA ÇALIŞIYORLAR

23 Şubat'taki seçimlerden önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Almanya'yı gizli bir diktatörlük olmakla suçladı. Tekraren söylüyorum; Trump faşist enternasyonal kurmaya çalışıyor. Bunu başardığı an Amerika'nın başından gitmeyecek. Resmen batı demokrasilerini yok edip sadece ve sadece diktatörler ve faşistlerle başa kalarak başka bir dünya sistemini oluşturmaya çalışıyorlar. Çok ciddi bir problem bu. Karşımıza Hitler'in ruhu değil, Hitler'in kendisi geldi.

Almanya'dan yanıt gelmiş Almanya Dışişleri Bakanlığı kurumsal X hesabından “demokrasi budur” yanıtını vermiş. “Kapsamlı ve bağımsız bir soruşturma sonunda bu karar verilmiştir. Tarih bize aşırı sağcı aşırıcılığın durdurulması gerektiğini öğretti” demişler. Amerikalılar da biliyorlar aşırı sağcı radikal Nazi faşist hareketlerin insanlığa nelere mal olduğunu ama faşizm önlenemez bir şekilde yükseliyor. Seçimle gelen iş başına gelen diktatör bozuntularını da beraberinde yükseltiyor”