ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçiler 15, Demokratlar 7 sandalye kazandı

Associated Press'in (AP) açıkladığı sonuçlara göre, Missouri, Louisiana, Idaho ve Iowa'da Cumhuriyetçi isimler seçimleri kazandı. Colorado ve California'da ise Demokrat adayların seçimi kazanmasıyla Demokratlar ellerindeki 2 koltuğu daha korudu.

Önceden açıklanan sonuçlarda Florida, Alabama, Güney Carolina, Kentucky, Indiana, Arkansas, Kansas, Kuzey Dakota ve Güney Dakota eyaletinde Cumhuriyetçi adayların kazandığı belirtilmişti. Oklahoma eyaletindeki 2 koltuğun da sahibi Cumhuriyetçiler olarak kayıtlara geçmişti. Connecticut, Illiniois, Vermont, Maryland ve New York'ta Demokrat isimler seçimi kazanmıştı.

Böylece şu ana kadar açıklanan sonuçlara göre Cumhuriyetçiler 15, Demokratlar 7 koltuk kazanmış oldu. Açıklanan sonuçlarla Cumhuriyetçilerin elinde 44, Demokratların elinde ise 43 koltuk göründüğü belirtildi

29 CUMHURİYETÇİ İLE 36 DEMOKRAT SEÇİMLERE GİRMEDİ

435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 100 sandalyeli Senatodaki 35 koltuk için halk sandık başına gitti. Senatodaki 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 36 Demokrat seçimlere girmedi.

Seçimlerde Senato'da çoğunluğun kimde olacağını özellikle, Pennsylvania ve Georgia'daki sonuçlar belli olacak. Mevcut düzende Senatoda 50 Cumhuriyetçi ve 50 Demokrat senatör bulunuyor. 51 senatör sayısına ulaşan taraf, Kongrenin bu kanadında çoğunluğun da sahibi olacak.