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ABD ara seçimlerinde Dr. Mehmet Öz kaybetti

ABD'de yapılan Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'den senatör adayı olan ve eski başkan Donald Trump tarafından desteklenen Dr. Mehmet Öz, Demokrat rakibi John Fetterman karşısında seçimi kaybetti.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 09:32
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ABD ara seçimlerinde Dr. Mehmet Öz'e büyük şok. Seçimi Demokrat rakibi kazandı

ABD ara seçimlerinde Dr. Mehmet Öz kaybetti
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ABD'deki Kongre ara seçimlerinde kilit eyaletlerdeki yarışlarda oy sayımı sürerken, Pennsylvania'da Cumhuriyetçi Parti'den senatör adayı olan Türk kökenli Dr. Mehmet Öz'ün Demokrat rakibi John Fetterman zaferini ilan etti.



NBC News sayımda gelinen noktada Fetterman'ın zaferinin kesinleştiğini duyururken, Demokrat siyasetçi de Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Resmileşti. Pennsylvania'dan bir sonraki senatör ben olacağım. Pennsylvania halkına güvendik ve sizler bizi yüz üstü bırakmadınız. Ben de sizi yüzüstü bırakmayacağım. Teşekkür ederim."

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Rohan
9.11.2022 09:54
Bir bilim adamı veya tıp adamı bu yobaz köleci cumhuriyetçilerden aday olursa bu olur!  
 
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