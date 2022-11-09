﻿ABD ara seçimlerinde son durum: İlk sonuçlar Cumhuriyetçiler lehine

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Florida'da Cumhuriyetçi Marco Rubio, Alabama'da Cumhuriyetçi Katie Britt, Oklahoma'da ise Cumhuriyetçi Markwayne Mullin ve Cumhuriyetçi James Lankford galip çıktı.

Öte yandan Connecticut, Illiniois ve Maryland'de Demokrat adaylar yeniden girdikleri seçimleri kazanarak koltuklarını korudu.

İlk sonuçlara göre de Güney Carolina ve Kentucky eyaletlerinde Cumhuriyetçi adaylar, Vermont eyaletinde ise Demokrat aday galip gelmişti.

Böylece şu ana kadar açıklanan sonuçlarda Cumhuriyetçiler 6, Demokratlar 4 koltuk kazanmış oldu. Açıklanan sonuçlarda Cumhuriyetçilerin elinde 35, Demokratların elinde 40 koltuk görünüyor.

Ülkede 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatodaki 35 koltuk için halk sandık başına gitti. Senatodaki 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 36 Demokrat seçimlere girmedi.

Seçimlerde Senato'da çoğunluğun kimde olacağını özellikle, Pennsylvania ve Georgia'daki sonuçlar belirleyecek. Mevcut düzende Senatoda 50 Cumhuriyetçi ve 50 Demokrat senatör bulunuyor. 51 senatör sayısına ulaşan taraf, Kongrenin bu kanadında çoğunluğun da sahibi olacak. (AA)