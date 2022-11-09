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ABD seçimde... İşte son durum

ABD'de düzenlenen Kongre ara seçimlerinde seçime giren 35 Senato koltuğundan 15'ini Cumhuriyetçiler, 7'sini Demokratlar aldı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 09:45
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ABD ara seçimlerinde son durum: Senato'da Cumhuriyetçiler 15, Demokratlar 7 sandalye kazandı

ABD seçimde... İşte son durum
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Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, son olarak Missouri, Louisiana, Idaho ve Iowa'da Cumhuriyetçi isimler seçimlerden galip çıktı.

Colorado ve California'da ise Demokrat adayların seçimi kazanmasıyla Demokratlar ellerindeki 2 koltuğu daha korumuş oldu.

Daha önce açıklanan sonuçlara göre Florida, Alabama, Güney Carolina, Kentucky, Indiana, Arkansas, Kansas, Kuzey Dakota ve Güney Dakota eyaletinde Cumhuriyetçi adaylar kazanmıştı. Ayrıca Oklahoma eyaletindeki 2 koltuğun da sahibi Cumhuriyetçiler olmuştu.

Öte yandan Connecticut, Illiniois, Vermont, Maryland ve New York'ta Demokrat isimler seçimi kazanmıştı.

Böylece şu ana kadar açıklanan sonuçlara göre Cumhuriyetçiler 15, Demokratlar 7 koltuk kazanmış oldu. Açıklanan sonuçlarla Cumhuriyetçilerin elinde 44, Demokratların elinde ise 43 koltuk görünüyor.

29 CUMHURİYETÇİ İLE 36 DEMOKRAT SEÇİMLERE GİRMEDİ

Ülkede 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 100 sandalyeli Senatodaki 35 koltuk için halk sandık başına gitti. Senatodaki 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 36 Demokrat seçimlere girmedi.

Seçimlerde Senato'da çoğunluğun kimde olacağını özellikle, Pennsylvania ve Georgia'daki sonuçlar belirleyecek. Mevcut düzende Senatoda 50 Cumhuriyetçi ve 50 Demokrat senatör bulunuyor. 51 senatör sayısına ulaşan taraf, Kongrenin bu kanadında çoğunluğun da sahibi olacak.(AA)

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