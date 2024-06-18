ABD, Avrasyalı sığınmacılara sırt döndü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ABD, Avrasyalı sığınmacılara sırt döndü

Gürcistan, Moldova, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan vatandaşlarının ABD'ye yaptığı sığınma talepleri ABD tarafından tek tek reddedilmeye başlandı.

ABD'deki sağcı haber kuruluşlarının yayınladığı raporlara göre, altı Avrasya ülkesinden ABD'nin Kaliforniya eyaletine girmeye çalışan sığınmacılar için hızlandırılmış sınır dışı prosedürü uygulandı.

Vatandaşlarının hızla sınır dışı edilmekle karşı karşıya kaldığı ülkelerin Gürcistan, Moldova, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan olduğu bildiriliyor.

ABD Başkanı Joseph Biden, "bozulmuş bir göç sistemine" vurgu yaparak, Haziran ayı başlarında Meksika ile olan güney sınırını yasadışı bir şekilde geçmeye çalışan kaçakların ABD'ye girişini askıya alan bir bildiri yayınladı.

Biden karşıtlığıyla bilinen Washington Examiner ve New York Post, ABD sınır devriyesi ajanlarına dağıtıldığı bildirilen "sızdırılmış" bir nota atıfta bulunarak yeni sınır kurallarının eşit şekilde uygulanmadığını iddia etti.

Söz konusu iki medya kuruluşunun sızdırdığı belgede yetkililere, güney Kaliforniya sınırındaki sığınmacı adaylarının, göçmenlik statüleri belirlenene kadar burada kalabilecekleri ama ABD'ye girmelerine izin verilmeyeceği iddia ediliyor. Bildiride ayrıca Gürcistan, Moldova, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan vatandaşlarının ABD'den derhal hızlandırılmış bir şekilde uzaklaştırılması emrediliyor.

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