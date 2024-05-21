ABD bankası doların Türkiye'de kaç lira olacağını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: BloombergHT
ABD bankası doların Türkiye'de kaç lira olacağını açıkladı
Ünlü banka Bank of America Securities yayımladığı raporda yıl sonunda doların ne kadar olacağını paylaştı.

Piyasaya göre dolar 32,20 Türk Lirası civarında ileriliyor. Yıl sonunda doların ne kadar olacağı ise merak konusu oldu. Türkiye Merkez Bankası’nın tahminine göre 1 Dolar 40 TL olacak.

Doların yıl sonu tahminiyle ilgili yabancı kaynaklardan da art arda paylaşımlar geliyor. Amerika’nın ünlü markası Bank of America tahminini paylaştı.

Banka, doların yol sonunda 38- 40 seviyelerini görebileceğini açıkladı.

Ünlü banka ‘İlk çeyrek karamsarlığı out, yaz iyimserliği in’ başlıklı rapor yayımladı. Raporda ayrıca özel sektörün ekonomideki yavaşlamayı hissettiği belirtilerek “parasal duruşun yeterince sıkı olduğu görüşünde” denildi.

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Banka Türk lirası ve Türk lirası cinsi tahvillerde pozisyonlanmanın genele yayılmış halde olduğunu ve TL’deki kalabalık pozisyonlanma ve enflasyondaki ataletin en önemli endişe kaynakları olarak görüldüğünü açıkladı.

Raporda “Yerel seçimlerden bu yana yurtiçi Döviz talebi tersine döndü ve bankalarla yaptığımız görüşmelerde, satış tarafında hem bireysel yatırımcıyı hem de kurumsal şirketleri gördüklerini söylediler” denilen raporda, “TL’nin istikrara kavuşması halinde dolarizasyonun tersine dönmesi eğilimi yaz aylarında da devam edebilir.

Yüksek enflasyon seviyesi göz önüne alındığında, sermaye girişleri yavaşladığında TL’de bir miktar nominal değer kaybı olabileceğini bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.

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