ABD basını Erdoğan’ın zaferini böyle yorumladı: Putin, Türkiye'deki seçimleri kazandı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun henüz kesinleşmeyen sonuçlarını değerlendiren ABD merkezli Newsweek dergisi, "Putin, Türkiye'deki seçimleri kazandı" başlığını attı.

Andrew Stanton imzalı makalede, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'da yaptığı konuşmaya yer verilirken, seçimlere katılım oranının yüksek olduğu da aktarıldı.

“SEÇİM SİSTEMİNİN ADALETİYLE İLGİLİ SORU İŞARETLERİ VAR”

"Türkiye'deki seçim yüksek katılımla tanımlandı ancak aynı zamanda Türkiye'nin sistemin adaletiyle ilgili soru işaretlerini de beraberinde getirdi" ifadelerine yer verilen analizde, Ankara-Moskova ilişkilerine değinildi.

'ERDOĞAN, İNCE BİR ÇİZGİDE YÜRÜDÜ'

"Erdoğan'ın zaferi, geçen Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından birçok dünya lideriyle ilişkileri gerginleşen Putin için iyi bir haber olarak görülüyor" denilen haberde, Türkiye'nin Moskova ile Kiev arasında arabuluculuk görevi üstlendiği aktarıldı.

Makalede konuya ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Pek çok hükümet, Moskova'nın 'özel askeri harekatını' uluslararası normların ihlali olarak gördü ve yaptırım uyguladı. Ancak Türkiye, Kiev ile Moskova arasında arabuluculuk yaptı. Erdoğan, Rusya ile yakın diplomatik ilişkileri sürdürürken Ukrayna'ya destek vermek arasında ince bir çizgide yürüdü."

Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde CNN'e verdiği söyleşiyi hatırlatan Newsweek, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası dış politikaya ilişkin açıklamalarına işaret etti.

Kılıçdaroğlu'nun, 'Batı ile güçlü ilişkiler kurmayı hedeflediği', Erdoğan'ın ise "Batı'nın yaptırımlarına bağlı değiliz" dediği belirtildi.