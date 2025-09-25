ABD basını yazdı: Erdoğan, Trump ile görüşmeye 50 milyar dolarlık ‘alışveriş listesi’ ile gidecek

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, bugün ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi öncesinde dikkat çekici bir analiz yayınladı.

Bloomberg, "Erdoğan'ın Trump'ı Beyaz Saray'da 50 milyar dolarlık alışveriş listesiyle ziyaret edecek" başlığını kullanırken, "Erdoğan, altı yıl sonra ilk kez Beyaz Saray'ı ziyaret edecek ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) iki üyesi arasındaki gergin ilişkileri düzeltmeyi amaçlayan bir dizi anlaşma getirecek" yorumu yapılırken, "Trump ile yapılacak görüşmenin, Türkiye'nin Lockheed Martin Corp. savaş uçakları ve Boeing Co. uçaklarından 50 milyar doların üzerinde sıvılaştırılmış doğal gaza kadar her şeyi satın almasının önünü açması bekleniyor" denildi. Bloomberg, bu iddiaları ismini açıklamak istemeyen Türk yetkililere dayandırdı.

"ANKARA İÇİN AVANTAJLAR AÇIK"

Haberde, "Ankara için de avantajlar açık. Erdoğan, iki yıl önce yeniden seçilmesinin ardından Türkiye'nin Batı ittifakındaki yerini koruma konusundaki kararlılığını vurgulamak istiyor. Erdoğan, alışılmadık ekonomi politikalarından vazgeçerek ve eski Merrill Lynch stratejisti Mehmet Şimşek'i maliye bakanı olarak atayarak uluslararası yatırımcıları şimdiden rahatlatmış durumda" hatırlatması yapıldı.

Öte yandan Erdoğan'ın bu görüşmeyi son dönemde birçok konuda anlaşmazlık yaşayan Ankara-Washington hattındaki ilişkileri düzeltmek için bir fırsat olarak gördüğü de belirtildi.

İki ülke arasında yapılması beklenen en büyük anlaşmalardan birinin havacılık alanında olabileceği belirtilirken, Türk yetkililer Boeing ve Lockheed Martin'den yüzlerce uçak ve savaş uçağı alınabileceğini söyledi.

Bloomberg ayrıca, Trump'ın F-35 konusundaki sorunun çözülebileceğinin sinyalini verdiğini hatırlatırken Türkiye'nin ayrıca Suriye'deki PKK uzantıları ile Suriye'deki merkezi yönetim arasında anlaşma yapılması konusunda ABD'nin desteğini istediğinin de altını çizdi.