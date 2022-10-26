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ABD Başkanı Biden ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog bir araya geldi  

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Beyaz Saray’da ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 21:40
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ABD Başkanı Biden ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog bir araya geldi  

ABD Başkanı Biden ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog bir araya geldi  
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Beyaz Saray’da bir araya geldi. İkili görüşme öncesi açıklama yapan Biden, İsrail'in Lübnan ile yarın imzalaması beklenen deniz sınırlarının belirlenmesine yönelik anlaşmaya övgüde bulunarak, “Yarın İsrail ve Lübnan, kalıcı bir deniz sınırı kurmak için anlaşma imzalayacaklar. Bence bu tarihi bir adım” dedi.

ABD’nin İsrail’i olan desteğine vurgu yapan Biden, “Sık sık söyledim Sayın Başkan, bir İsrail olmasaydı, bir tane icat etmemiz gerekirdi” dedi.

 “ABD EN YAKIN MÜTTEFİKİMİZ”

Herzog ise yaptığı açıklamada, Biden’ı İsrail’in gerçek bir dostu olarak nitelendirerek, “ABD bizim en yakın müttefikimiz” ifadelerini kullandı. Görüşmede İran’ın oluşturduğu nükleer tehdidi de ele alacaklarını aktaran Herzog, İran’daki protestolara değinerek, kendi halkına zulüm eden İran yönetiminin nükleer güce sahip olma yolunda ilerlediğine dikkat çekti. Herzog, İran'ı Rusya'ya Ukraynalıları öldürmek için kullanılan silahları tedarik etmekle suçladı.

Herzog ayrıca, İsrail-Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmasına aracılık ettiği için Biden’a teşekkür etti.                                          

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