ABD Başkanı Biden kovid oldu

Beyaz Saray, Başkan Joe Biden'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını ve hafif semptomlar gösterdiğini duyurdu. Aşılanmış olmasına rağmen virüsü kapan Biden, Delaware'deki evinde karantinaya girecek. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre tarafından yapılan açıklamada, Biden'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve Las Vegas'taki bir etkinlikten dönüşünde yapılan test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Başkan Biden'ın tedavi olarak antiviral ilaç Paxlovid'i aldığı ve görevlerini evden sürdüreceği ifade edildi. Ayrıca, doktorunun hazırladığı notta, Biden'ın normal ateş ve nabız değerlerine sahip olduğu ve üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösterdiği kaydedildi. Beyaz Saray, Biden'ın sağlık durumu hakkında düzenli güncellemeler yapacağını bildirdi.