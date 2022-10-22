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  • Biden'ın boşlukla konuştuğu görüntüler sosyal medyayı sallamıştı. İşin aslı bambaşka çıktı

Biden'ın boşlukla konuştuğu görüntüler sosyal medyayı sallamıştı. İşin aslı bambaşka çıktı

ABD Başkanı Biden'ın görüntüleri sosyal medyayı sallamıştı. İşin aslı geniş çekilen görüntülerde ortaya çıktı.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 20:07
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ABD Başkanı Biden'ın görüntüleri sosyal medyayı sallamıştı. İşin aslı geniş çekilen görüntülerde ortaya çıktı.

Biden'ın boşlukla konuştuğu görüntüler sosyal medyayı sallamıştı. İşin aslı bambaşka çıktı
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ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı tuhaf hareketlerle sık sık sosyal medyanın gündemine gelirken, Biden'ın bu kez de arkasına dönüp boşlukla konuştuğu iddia edilmişti.

Bir sosyal medya kullanıcısı olayın aslını ortaya çıkardı.

Gün içinde sosyal medyada dolaşıma giren videoda ABD Başkanı Biden'ın arkasını dönerek boşlukla konuştuğu görülüyordu.

Ancak, gazeteci Mehmet Şafak Sarı, olayın aslının öyle olmadığını açıkladı.

Sarı, sosyal medya hesabından o anların geniş görüntülerini yayınladı.

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Abidin
22.10.2022 20:12
Aslı neymiş?  
 
Yorum sizin
22.10.2022 20:11
Ötekisi abd yi temsil ediyor  
 
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