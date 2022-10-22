Biden'ın boşlukla konuştuğu görüntüler sosyal medyayı sallamıştı. İşin aslı bambaşka çıktı

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı tuhaf hareketlerle sık sık sosyal medyanın gündemine gelirken, Biden'ın bu kez de arkasına dönüp boşlukla konuştuğu iddia edilmişti.

Bir sosyal medya kullanıcısı olayın aslını ortaya çıkardı.

Gün içinde sosyal medyada dolaşıma giren videoda ABD Başkanı Biden'ın arkasını dönerek boşlukla konuştuğu görülüyordu.

Ancak, gazeteci Mehmet Şafak Sarı, olayın aslının öyle olmadığını açıkladı.

Sarı, sosyal medya hesabından o anların geniş görüntülerini yayınladı.