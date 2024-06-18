ABD Başkanı Biden'ın yeni planı kapsamında 500 bin göçmen vatandaşlık alabilecek

Kaynak: AA
ABD Başkanı Biden'ın yeni planı kapsamında 500 bin göçmen vatandaşlık alabilecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni planı, ülkede yasal statüsü olmayan 500 binden fazla göçmenin vatandaşlık alabilmesini mümkün kılacak.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden yönetimi, önümüzdeki aylarda belirli kriterlere uyan göçmenlerin daimi ikamet ve nihayetinde vatandaşlık başvurusunda bulunmalarına izin verecek.

Şartlar ve süreç

Plan kapsamında, 17 Haziran itibarıyla en az 10 yıldır ABD'de yaşayan ve bir ABD vatandaşıyla evli olan göçmenler hak kazanacak. Başvurusu onaylanan göçmenlere yeşil kart için 3 yıl süre tanınacak, geçici çalışma izni verilecek ve sınır dışı edilmekten korunacaklar. Üst düzey yetkililer, ayrıca, ABD vatandaşıyla evli olan yaklaşık 50 bin çocuklu göçmenin de bu süreçten faydalanabileceğini belirtti.

Yetkililer, çiftlerin ne kadar süredir evli olması gerektiğine dair bir şart bulunmadığını ve 17 Haziran'dan sonra kimsenin bu haktan yararlanamayacağını vurguladı. Sürecin yaz sonuna kadar başvurulara açılması beklenirken, başvuru ücretlerinin henüz belirlenmediği açıklandı. Biden'ın Beyaz Saray'da düzenlenecek bir etkinlikte plan hakkında detaylı açıklama yapması bekleniyor.

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