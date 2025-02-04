ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’nın doğal kaynakları karşılığında yardıma devam edebileceğini söyledi

Kaynak: ANKA
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’nın doğal kaynakları karşılığında yardıma devam edebileceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın, elektronik üretiminde kullanılan nadir toprak metallerin ABD’ye tedarikini garanti etmesi karşılığında yardım alacağı bir anlaşma müzakere etmek istediğini söyledi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, ekim ayında, böyle bir fikri gündeme getirmişti. Trump’ın teklifi, Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından ’’bencilce’’ olmakla eleştirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya çok değerli nadir toprak metallerine sahip olduklarını söylüyoruz" dedi. Trump, ABD’nin Ukrayna’ya askeri ve finansal desteğinin bu nadir toprak metalleri ile karşılanacak bir anlaşmaya bağlı olarak sürdürülebileceğini söyledi. Beyaz Saray'da gazetecilerle konuşan ABD Başkanı, Ukrayna'nın buna istekli olduğunu belirtti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, geçen aylarda benzer bir fikri gündeme getirmişti. Trump’ın bahsettiği nadir toprak metalleri, elektronik cihazların iç bileşenlerinde, pil ve diğer teknolojik ürünlerin üretiminde kullanılıyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Trump’ın ‘karşılıklı çıkar’ talebini eleştirerek, “Bu çok bencilce, çok kendini odaklanan bir yaklaşım olur” dedi. Brüksel’de diğer AB ülkelerinin liderleriyle bir araya gelen Scholz, görüşmelerin ardından, ’’Böyle kaynakların savaş sonrası ülkenin yeniden inşası için daha iyi kullanılabileceğini’’ söyledi. Batı medyası, ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatlarını son günlerde kısa bir süreliğine durduğunu, ardından hafta sonu tekrar başlattığını belirtiyor.

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