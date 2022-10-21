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ABD'de şaşkınlık yaratan anlar. Biden şimdi de arkasını dönüp boşlukla konuştu

ABD Başkanı Joe Biden'ın kameralar önünde yaşadığı aksaklıklar uluslararası basında gündem olmaya devam ediyor. Biden, şimdi de boşlukla konuştu.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 11:44
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ABD Başkanı Joe Biden, şimdi de boşlukla konuştu

ABD'de şaşkınlık yaratan anlar. Biden şimdi de arkasını dönüp boşlukla konuştu
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Şaşkınlıkları ve unutkanlıkları ile neredeyse her hafta gündeme gelen Joe Biden, şimdi de boşlukla konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, 9 ay önce yıkılan ve tamiratı gerçekleştirilen Pensilvanya Fern Hollow Köprüsü'nün açılışında konuştu. Konuşması bittikten sonra arkasına dönen Biden, boşlukla sohbet etti. Daha sonra yönünü şaşıran Amerikan Başkanı, nihayet sahneden inmesi gereken yolu buldu.

Geçtiğimiz aylarda boşlukla tokalaşan Biden'ın helikopterden indiği sırada dakikalarca ceketini giymeye çalışması ve sonrasında gözündeki gözlüğü düşürmesi çok konuşulmuştu. Bu görüntüler gündemden düşmeden Biden, Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer ile el sıkışmasının ardından tokalaşmak için tekrar elini uzattımıştı. Biden'ın sergilediği davranışları inceleyen Nöroloji uzmanları, ABD Başkanı'nın 'demans' belirtileri gösterdiğini açıklamıştı. Demans teşhisi konulması halinde hastaya vasi atandığı söyleyen uzmanlar, ABD Başkanı Biden gibi ileri derecede unutkanlık belirtisi gösteren kişilerin attığı imzaların geçersiz sayılması gerektiğinin de altını çizmişti.

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Üç
21.10.2022 12:12
Biden e uğramışlar  
 
Insan
21.10.2022 12:08
ABD yi en iyi temsil eden baskan odulu verilmeli bence  
 
Mustafa utku
21.10.2022 11:50
Uzaylılarla konuşuyordur kim bilir ne talimat aldı yine:))  
 
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