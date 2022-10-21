ABD'de şaşkınlık yaratan anlar. Biden şimdi de arkasını dönüp boşlukla konuştu

Şaşkınlıkları ve unutkanlıkları ile neredeyse her hafta gündeme gelen Joe Biden, şimdi de boşlukla konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, 9 ay önce yıkılan ve tamiratı gerçekleştirilen Pensilvanya Fern Hollow Köprüsü'nün açılışında konuştu. Konuşması bittikten sonra arkasına dönen Biden, boşlukla sohbet etti. Daha sonra yönünü şaşıran Amerikan Başkanı, nihayet sahneden inmesi gereken yolu buldu.

Geçtiğimiz aylarda boşlukla tokalaşan Biden'ın helikopterden indiği sırada dakikalarca ceketini giymeye çalışması ve sonrasında gözündeki gözlüğü düşürmesi çok konuşulmuştu. Bu görüntüler gündemden düşmeden Biden, Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer ile el sıkışmasının ardından tokalaşmak için tekrar elini uzattımıştı. Biden'ın sergilediği davranışları inceleyen Nöroloji uzmanları, ABD Başkanı'nın 'demans' belirtileri gösterdiğini açıklamıştı. Demans teşhisi konulması halinde hastaya vasi atandığı söyleyen uzmanlar, ABD Başkanı Biden gibi ileri derecede unutkanlık belirtisi gösteren kişilerin attığı imzaların geçersiz sayılması gerektiğinin de altını çizmişti.