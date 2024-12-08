ABD Başkanı Joe Biden'dan Esad açıklaması: Bu rejim yüz binlerce masum Suriyeliye zulmetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
ABD Başkanı Joe Biden'dan Esad açıklaması: Bu rejim yüz binlerce masum Suriyeliye zulmetti

ABD Başkanı Joe Biden Esad rejiminin düşmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Biden, "Nihayet Esad rejimi düştü. Bu rejim yüz binlerce masum Suriyeliye zulmetti, işkence etti ve öldürdü” ifadelerini kullandı.

Biden Suriye'deki son durum üzerine değerlendirmelerde bulundu.

İsrail Suriye'yi kalbinden vurdu. Esad ülkeden kaçtıİsrail Suriye'yi kalbinden vurdu. Esad ülkeden kaçtı

Esad ve ailesi Rusya'dan sığınma talep ettiEsad ve ailesi Rusya'dan sığınma talep etti

Biden, "Yıllardır Esad'ın başlıca destekçileri İran, Hizbullah ve Rusya oldu. Ancak geçtiğimiz hafta içinde üçünün de desteği azaldı, çünkü üçü de bugün benim göreve gelmemden bu yana çok daha zayıf durumdalar” dedi.

Ayrıca Joe Biden, “Geçiş döneminde aralarında Ürdün, Lübnan, Irak ve İsrail’in de bulunduğu ülkeleri, Suriye’den gelecek her türlü tehdide karşı destekleyeceğiz” dedi.

Biden, “Suriye’nin doğusunda herhangi bir tehdit karşısında personelimizi koruyacak bir güvence kapasitesi oluşturulmasına yardımcı olacağız ve DEAŞ’a karşı görevimizi, büyük ölçüde koruyarak, sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, "Birleşmiş Milletler tarafından başlatılan süreç dahil olmak üzere bağımsız ve egemen, Esad rejiminin olmadığı bir Suriye’ye geçişi sağlamak amacıyla yeni bir anayasa ve tüm Suriyelilere hizmet edecek yeni bir hükümet oluşturulması için tüm Suriyeli gruplarla temas halinde olacağız" dedi.

Son Haberler
İslam Memiş’ten yatırımcılara çağrı: Sahip çıkın
İslam Memiş’ten yatırımcılara çağrı: Sahip çıkın
Erdoğan açıkladı: Dünyada liderler arasında 2 kişi kaldık, bir ben bir de Putin
Erdoğan açıkladı: Dünyada liderler arasında 2 kişi kaldık, bir ben bir de Putin
Dünya Halter Şampiyonası'nda 3 madalya
Dünya Halter Şampiyonası'nda 3 madalya
Altın kelebek ödülleri sahiplerini buldu! İşte ödül kazanan isimler...
Altın kelebek ödülleri sahiplerini buldu! İşte ödül kazanan isimler...
Esad'ın sarayının altından metrelerce uzunlukta sığınak çıktı. İçinde neler var neler...
Esad'ın sarayının altından metrelerce uzunlukta sığınak çıktı. İçinde neler var neler...