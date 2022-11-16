ABD Başkanı Joe Biden'dan Polonya'ya düşen füze için açıklama

Polonya Dışişleri Bakanlığı gece saatlerinde, Rus yapımı bir füze olduğu iddia edilen bir füzenin saat 15:40'ta topraklarına düştüğünü ve Przewodow köyünde iki kişinin ölmesine sebep olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Polonya büyükelçisinin olayla ilgili "derhal ayrıntılı açıklamalar" yapması için çağrıldığını duyurdu.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, kimin sorumlu olduğuna dair "kesin bir kanıt" olmadığını söyledi.

Duda, "Şu anda bu füzeyi kimin fırlattığına dair kesin bir kanıtımız yok. Büyük olasılıkla Rus yapımı bir füzeydi, ancak bunların hepsi şu anda hala soruşturma aşamasında" dedi.

Polonya ve Macaristan hükümetleri olağanüstü güvenlik toplantıları düzenledi.

Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Muller, toplantı sonrası yaptığı açıklamada bir patlama sonucu iki Polonyalının öldüğünü, kanıtları incelemeye devam ettiklerini ve NATO’nun 4. maddesini kullanıp kullanmamaya buna göre karar vereceklerini söyledi.

İlerleyen saatlerde, Reuters’a konuşan iki Avrupalı diplomat, Polonya'nın 4. madde uyarınca müttefikler arasında istişareler için NATO toplantısı talep ettiğini söyledi.

B﻿BC'ye bilgi veren bir NATO kaynağı, Ukrayna ile yakın bir işbirliği içinde olduklarını aktardı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de bazı askeri birliklerin hazırlık seviyesini yükseltmeye karar verdiklerini duyurdu.

R﻿usya Savunma Bakanlığı ise bu iddiaları reddetti, bunun bölgedeki gerginliği artırmak isteyen Batı ülkeleri tarafından ortaya atıldığını, Rusya'nın Polonya-Ukrayna sınırı yakınlarında hiçbir bölgeyi hedef almadığını açıkladı.

R﻿usya basınında yer alan haberlerde ise Polonya'ya düşenin bir Ukrayna füzesi olduğu öne sürüldü.

Ukrayna, füzelerinden birinin Polonya'ya düştüğü iddialarını "komplo teorisi" ve "Rus propagandasının" bir parçası olarak nitelendirerek, reddetti.

A﻿BD'DEN SORUŞTURMA İÇİN VARŞOVA'YA DESTEK VE YARDIM SÖZÜ

İddiaların ardından ABD Savunma Bakanlığı Basın Sekreteri General Patrick S. Ryder “Basındaki haberleri takip ediyoruz. Elimizde bu haberleri doğrulayabileceğimiz bir bilgi yok fakat bunları ciddiye alıp inceliyoruz. Bir bilgi edinince bunu sizinle de paylaşacağız” açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştüğünü ve “Polonya’daki soruşturmaya tam destek ve yardım teklif ettiğini” açıkladı.

Beyaz Saray Biden ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in telefonda görüştüğünü de duyurdu.

Daha sonra G20 zirvesinde diğer G7 ülkelerinin liderleriyle bir araya gelen Biden, gazetecilere yaptığı açıklamada başsağlığı dilekleriyle birlikte olayı aydınlatmak için çalışma kararı aldıklarını açıkladı:

Polonya'nın Ukrayna sınırına yakın Polonya kırsalındaki patlamayla ilgili soruşturmasını destekleme konusunda uzlaştık ve tam olarak ne olduğunu ortaya çıkardığımızdan emin olacağım. Daha sonra toplu olarak bir sonraki adımımızı belirleyeceğiz. Masadaki herkes aynı düşüncedeydi.

Biden, "Tamamen araştırana kadar bunu söylemek istemiyorum, ancak Rusya'dan ateşlenmesi uzak ihtimal, ama göreceğiz" ifadesini de kullandı.

Beyaz Saray'ın "acil durum yuvarlak masa toplantısı" olarak tanımladığı toplantı için ABD, İngiltere, Avrupa Birliği, İspanya, Almanya, Kanada, Fransa, Japonya ve Hollanda liderleri bir araya geldi.

C﻿umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 zirvesi için bulunduğu Endonezya'da düzenlediği basın toplantısı sırasında soru üzerine, "Rusya'nın açıklamasına saygı duymak durumundayım" dedi.

AB üyesi Polonya'nın aynı zamanda bir NATO üyesi olması nedeniyle, Rusya’nın buraya yapacağı bir saldırı, NATO’nun 5. maddesini tetikleme ihtimali taşıyor.

Öte yandan doğrulansa bile, roketlerin yanlışlıkla bölgeye düştüğü veya Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından vurulduktan sonra düştükleri anlaşılırsa bu, NATO topraklarına düzenlenmiş bir saldırı olarak nitelenmeyebilir.

O﻿LAY NASIL OLDU?

İddialar ilk olarak Polonya basınında yer aldı.

Haberlerin ardından Associated Press, adını açıklamak istemeyen üst düzey bir ABD istihbarat görevlisine dayandırdığı haberinde iki roketin sınırı geçerek Polonya’ya düştüğünü yazdı.