ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada "Gazze'de 2. aşama şimdi başlıyor" dedi.
Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin eşbaşkanlığında Gazze’deki ateşkesin korunması ve barış amacıyla "Barış Zirvesi" düzenlenmişti.
Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanısıra, Cumhurbaşkanı, kral ve başbakan düzeyinde 20'den fazla ülkenin liderinin katılmıştı.
Zirvede, Gazze'deki insani krizi sona erdirmeye yönelik ikinci aşama müzakereler ele alınmıştı.
