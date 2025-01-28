ABD Başkanı Trump ile Netanyahu Beyaz Saray'da buluşacak

Kaynak: AA
ABD Başkanı Trump ile Netanyahu Beyaz Saray'da buluşacak

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamayla, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 4 Şubat tarihinde Beyaz Saray'da bir araya geleceği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 4 Şubat'ta görüşecek.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Netanyahu'yu Beyaz Saray'a davet ettiği belirtildi.

Trump ile Netanyahu'nun 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da bir araya geleceği ifade edildi.

Açıklamada, Trump'ın başkanlık koltuğuna ikinci kez oturmasının ardından Beyaz Saray'a davet ettiği ilk yabancı liderin Netanyahu olduğu detayına yer verildi.

İsrail basınına göre, Trump ile Netanyahu'nun görüşmesinde Gazze'deki ateşkes başta olmak üzere bölgeler konuların ele alınması bekleniyor.

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