ABD Başkanı Trump, Katar'dan destek istedi

Orta Doğu turu kapsamında Katar'a giden Trump, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin ev sahipliğindeki akşam yemeğine katıldı.

Trump, İran'ın nükleer programlarına barışçıl çözüm bulunması yönündeki arzusunu yineledi ve bu konudaki kararın artık Tahran'da olduğunu belirtti.

"TEHLİKELİ BİR DURUM"

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin İran ile süregelen nükleer müzakerelerde anlaşmaya varılmasına yardımcı olabileceğini umduğunu aktaran Trump, "Tehlikeli bir durum. Doğru şeyi yapmak istiyoruz. Belki de milyonlarca insanın hayatını kurtaracak bir şey yapmak istiyoruz. Bu işler böyle başlar sonra kontrolden çıkar." diye konuştu.

Trump, Katar'ın nükleer müzakereler sırasında ABD ile yakın işbirliği içinde çalıştığını söyleyerek, müzakerelerin barışçıl şekilde sona erdiğini görmek istediğine vurgu yaptı.

ABD Başkanı, "Umarım İran burada ne kadar iyi bir dostu olduğunun farkına varır. Bir anlamda ben de iyi bir dostum çünkü pek çok insan benim çok daha sert bir yol izlememi tercih ederdi. Ancak bu yoldan kaçınabilirsek bunun harika bir şey olacağını biliyorum." dedi.

Gazze'deki ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın serbest bırakılmasında Katar'ın rolüne de dikkati çeken Trump, Katar'a bu konudaki yardımları için teşekkür etti.