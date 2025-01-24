ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile iletişime geçeceğini söyledi

Kaynak: AA
ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile iletişime geçeceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iletişime geçeceğini bildirdi

Fox News'e verdiği mülakatta, Kuzey Kore lideri Kim ile temasa geçip geçmeyeceğine dair soruya Trump, "Onunla tekrar iletişime geçeceğim." yanıtını verdi.

Trump, "(Kim) O zeki bir adam. Kim Jong-un akıllı bir adam. Beni seviyor ve ben de onunla iyi anlaşıyorum." diye konuştu.

Trump, Haziran 2019'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yarımadayı Kuzey ve Güney Kore olarak ikiye bölen "silahsızlandırılmış bölgede" bir araya gelip tokalaşmış ve Kuzey Kore topraklarına ayak basan ilk ABD Başkanı olmuştu.

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