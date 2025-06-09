ABD Başkanı Trump uçağa binerken tökezledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump başkanlık uçağına bineceği sırada merdivenlerde tökezledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte New Jersey'den ABD'nin başkenti Washington'a gitmek üzere başkanlık uçağına binmek üzereydi.

Uçağa binmeden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, ardından merdivenleri tırmanmaya başladı. Ancak birkaç adım sonra dengesini kaybederek tökezledi. O anlar kameralara da yansıdı.

Benzer bir an Marco Rubio'nun da başına geldi. O da merdivenleri çıkarken sendeleyerek düşme tehlikesi geçirdi.

Söz konusu görüntüler, eski ABD Başkanı Joe Biden’ın daha önce uçağın merdivenlerinden düştüğü anları akıllara getirdi. Hatırlanacağı üzere, o olayın ardından Trump, Biden'ı hedef alarak “Ayağını kaldıramıyor” ifadelerini kullanmıştı.

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