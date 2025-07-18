ABD Başkanı Trump’ın hastalığı belli oldu: Bacaklarında şişlik görülmüştü

ABD Başkanı Donald Trump’a bacaklarındaki şişliklerin ardından kronik venöz yetmezlik teşhisi konulduğu bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın elindeki morluklar ve bacaklarındaki şişliklerle ilgili açıklamalarda bulundu. Leavitt, yapılan detaylı sağlık kontrolünde, özellikle ayaklarında 70 yaş üstü kişilerde sık görülen kronik venöz yetmezliği teşhis edildiğini belirtti.

Trump’ın ellerindeki morarmaların el sıkışmaktan kaynaklandığını ifade eden Leavitt, bunun dışında tüm laboratuvar testlerinin normal sonuçlandığını ve sağlık durumunun çok iyi olduğunu vurguladı. Leavitt, Trump’ın ayaklarındaki şişliğin kendisine herhangi bir rahatsızlık vermediğini ve işlerini sürdürmeye devam ettiğini de ekledi.

VENÖZ YETMEZLİK BELİRTİLERİ NELER?

Genellikle ayak ve ayak bileklerinde görülen şişliklere ek olarak, bacaklarda ağrı, ağırlık veya karıncalanma hissedilebiliyor.

Varisli damarlar da bu durumun semptomlarından biri. Şiddetli vakalarda, ülser olarak bilinen bacak yaraları çıkabiliyor.

Yer çekiminin tersine olacak şekilde ayaktan kalbe kan pompalamak özellikle de kişi uzun süre ayakta duruyor veya oturuyorsa zorlu bir iştir. Bu nedenle bacak damarları, kanın bu yolculukta geriye doğru kaymasını engelleyen tek yönlü kapakçıklarla kaplıdır. Bu kapakçıklara zarar veren herhangi bir şey kronik venöz yetmezliğe yol açabilir.

Bacak damarlarının ultrason muayeneleri, kronik venöz yetmezliği teşhisine yardımcı olabiliyor.

Doktorlar kompresyon çorapları giymeyi, bacakları yüksekte tutmak ve sağlıklı bir kiloya ulaşmayı tavsiye ediyor.

Ayrıca egzersiz, özellikle yürüyüş öneriliyor. Güçlü bacak kasları, damarları sıkıştırarak kanın istenen şekilde pompalamasına yardımcı oluyor.

Daha ileri vakalarda ise ilaç ve tıbbi müdahaleler mevcuttur.