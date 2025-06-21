ABD Başkanı Trump'tan çarpıcı Türkiye açıklaması!

ABD ve İran arasındaki gerilimin arttığı bu dönemde, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile doğrudan görüşme için Türkiye’ye gelebileceğini söylediği iddia edildi.

Axios’un aktardığına göre, Erdoğan ve Trump, geçtiğimiz hafta İstanbul’da bir diplomatik toplantı düzenlemek amacıyla yoğun bir şekilde görüşmeler yaptı. Ancak, İran Cumhurbaşkanı Hamaney’in onayının alınamaması nedeniyle bu görüşme gerçekleşemedi.

ERDOĞAN’IN TRUMP’I ARAMASI VE GÖRÜŞME TEKLİFİ

Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi sırasında Başkan Trump’ı arayarak, İstanbul’da ABD’li ve İranlı yetkililer arasında bir diplomatik toplantı yapılması teklifinde bulundu. Trump, bu teklife sıcak bakarak, bir anlaşma sağlanması durumunda Başkan Yardımcısı James David Vance ve ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’u Türkiye’ye gönderebileceğini, hatta bizzat kendisinin de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

HAMANEY’İN ONAYI ALINAMADI

Ancak, İranlı yetkililer, Hamaney’in onayını almak için kendisine ulaşmaya çalıştılar, fakat suikast korkusu nedeniyle saklanan Hamaney’e ulaşılamadı. İranlılar, Türk yetkililere Hamaney’in onayının alınamadığını bildirdi ve bu sebeple görüşme iptal edildi.

İRAN MEDYASININ YORUMU

İran medyası, bu gelişmeyi, "Trump, Erdoğan’a; Yardımcısı J.D. Vance’ın ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un ve hatta bizzat kendisinin İran Cumhurbaşkanı ile görüşmek üzere Türkiye’ye gelmeye hazır olduğunu bildirdi" şeklinde aktardı.