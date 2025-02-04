ABD Başkanı Trump'tan flaş vergi kararı! 1 ay durduruldu

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta uygulamaya sokulan Meksika'ya gümrük vergisine ilişkin Truth Social adlı sosyal paylaşım platformundan bir açıklama yaptı.

Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile bugün yaptığı telefon görüşmesinin çok iyi geçtiğini ve karşılıklı olarak sınır güvenliği konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Trump, açıklamasında, "Az önce Devlet Başkanı Sheinbaum ile çok dostane bir görüşme gerçekleştirdik. (Sheinbaum) Meksika ile Amerika Birleşik Devletleri'ni ayıran sınıra derhal 10 bin asker göndermeyi kabul etti. Ayrıca müzakerelerde bulunacağımız bir aylık süre için öngörülen gümrük vergilerini derhal durdurma konusunda anlaştık." ifadesini kullandı.

Söz konusu adımla birlikte ABD'ye fentanil ve düzensiz göçmenlerin geçişinin önleneceğini kaydeden Trump, Meksika ile yapılacak ticari müzakereleri de sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum ise konuyla ilgili X hesabından yaptığı paylaşımda, sınıra 10 bin asker göndereceğini ve ABD'nin uygulayacağını duyurduğu gümrük vergisinin 1 aylığına durdurulduğunu ifade etti.

"TRUMP İLE GÖRÜŞTÜM, GÜMRÜK VERGİSİ 30 GÜN ASKIYA ALINACAK"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sınır güvenliğini artırmaya yönelik alacakları önlemler çerçevesinde ABD'nin ülkeye getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisinin en az 30 gün süreyle durdurulacağını duyurdu.

Kanada Başbakanı justin Trudeau, ABD Başkanı Trump ile görüştüğünü açıkladı. Trudeau, Kanada'nın 1,3 milyar dolarlık sınır planı uygulayacağını belirtti.

Trudeau, sınırı yeni helikopterler, teknoloji ve personelle güçlendireceklerini, ABD ile koordinasyonu ve fentanil akışını durdurmak için kaynakları artıracaklarını aktardı. Yaklaşık 10 bin personelin sınırı korumak için çalıştığını kaydeden Tredau, gümrük vergilerinin 30 gün süreyle askıya alındığını belirtti. Açıklamasında, "Birlikte çalıştığımız sürece önerilen tarifeler en az 30 gün süreyle askıya alınacaktır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yaptığı görüşmelerin sonuçlarından memnun olduğunu bildirdi. Trump, "Başkan olarak tüm Amerikalıları güvende tutma sorumluluğum var ve bunu yapmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. İlk sonuçlardan çok memnunum" ifadelerini kullandı.