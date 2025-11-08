ABD Başkanı Donald Trump, bu yılki G20 Zirvesi’nin Güney Afrika’da yapılacak olmasını "tam bir rezalet" olarak niteleyerek, "İnsan hakları ihlalleri devam ettiği sürece hiçbir ABD hükümet yetkilisi toplantıya katılmayacak" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’tan, 22-23 Kasım tarihlerinde Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde gerçekleştirilecek G20 Zirvesi ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, kendisine ait Truth sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, G20 Zirvesi’nin Güney Afrika’da yapılacak olmasını "tam bir rezalet" olarak niteledi. Güney Afrika’da beyaz kökenli bireylere şiddet uygulandığını belirten Trump, "Afrikaner’lar (Hollandalı yerleşimciler ile Fransız ve Alman göçmenlerin soyundan gelenler) öldürülüp katlediliyor ve topraklarına ve çiftliklerine yasadışı yollardan el konuluyor. Bu insan hakları ihlalleri devam ettiği sürece hiçbir ABD hükümet yetkilisi toplantıya katılmayacak" ifadelerini kullandı.

Trump, 2026 G20 Zirvesi’ni ABD’nin Florida eyaletindeki Miami şehrinde gerçekleştirmek için sabırsızlandığını da sözlerine ekledi.