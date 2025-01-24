ABD Başkanı Trump'tan İran'la nükleer anlaşmaya yeşil ışık

Amerikan Fox News kanalında Sean Hannity'ye röportaj veren ABD Başkanı Trump, İran'la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın Orta Doğu'da "zararlı eylemlerde bulunduğunu" ve bunu engelleyeceklerini ifade eden Trump, bu konuda her türlü tedbiri alacaklarını vurguladı.

Trump, bir soru üzerine, İran'ın asla nükleer silahlara sahip olmayacağını ve kendisinin 2020'deki seçimleri kazanması halinde "bir hafta içinde İran'la nükleer anlaşmayı yaparak bu ülkenin nükleer silahtan tamamen uzaklaştırılabileceğini" ancak Joe Biden yönetiminin bu süreci yönetemediğini savundu.

"İranlıların harika bir ülkeye sahip olmalarını istiyorum, onların büyük bir potansiyeli var, insanları inanılmaz. İran hakkında söylediğim tek şey, nükleer silaha sahip olamayacakları." diyen Trump, "Anlaşmanın düzgün bir şekilde hazırlanması halinde İran'ın nükleer silah elde edemeyeceğinden kesinlikle emin olmanın yolları var." değerlendirmesini yaptı.

İran'la yeni bir nükleer anlaşmaya, maddelerinin dikkatlice müzakere edilmesi koşuluyla kapı aralayan Trump, böyle bir anlaşma için belki "10 kez doğrulama" yapmaları gerekeceğini söyledi.

İran'ın nükleer silaha sahip olması halinde başka birçok ülkenin de nükleer silah sahibi olmak isteyeceğini ve bunun bir "felaket" olacağını kaydeden Trump, Tahran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olmasını istemediklerini vurguladı.