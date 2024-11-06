ABD başkanlık seçimi... FBI, Georgia’daki sahte bomba ihbarlarının Rusya kaynaklı olduğunu açıkladı

Fulton ilçesinin seçim yetkilileri, iki oy verme yerinin, sahte bomba tehditleri almalarının ardından kısa süreliğine boşaltıldığını söyledi. Fulton İlçesi Kayıt ve Seçim Müdürü Nadine Williams, ABD medyasına yaptığı açıklamada, inandırıcı olmadığı düşünülen tehditlerin toplam beş seçim merkezini hedef aldığını belirtti. Bomba ihbarları yapılan yerlerden ikisi yaklaşık 30 dakika süreyle boşaltılırken; ABD saatine göre sabah 10.00'da tekrar çalışmaya başladı.

Bunun üzerinde FBI, yaptığı açıklamada, çeşitli eyaletlerdeki oy verme yerlerine sahte bomba ihbarları yapıldığını ve bunların çoğunun Rus e-posta alanlarından kaynaklandığını belirtti. Yapılan açıklamada, “Şu ana kadar tehditlerin hiçbirinin inandırıcı olduğu tespit edilmedi” ifadeleri kullanıldı.