ABD başkanlık seçimlerinde Ekrem İmamoğlu sürprizi. Sosyal medyada paylaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ABD başkanlık seçimlerinde Ekrem İmamoğlu sürprizi. Sosyal medyada paylaştı

Kamala Harris ve Donald Trump’ın yarıştığı ABD başkanlık seçimlerinde oy verme işlemi başladı. Seçim sonuçları merakla takip edilirken sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü ise dikkat çekti.

ABD'de, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris'in yarıştığı başkanlık ve Kongre seçimleri için vatandaşlar sandığa gidiyor.

Seçim sonuçları henüz belli olmazken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf ise dikkat çekti. ABD seçimlerinde oy kullanan bir kişi seçim kağıdına el yazısı ile Ekrem İmamoğlu yazdı.

oyvermeislemiekrem.jpg

O anların paylaşılmasıyla sosyal medyada hızla yayılan görüntü dikkat çekti.

ekremimamoglu3.jpg

Seçimdeki adayların isimlerinin yazılı olduğu pusulaya ABD'de yaşayan bir kişi Ekrem İmamoğlu ismini ilave etti.

Son Haberler
MSB acı haberi duyurdu: Teğmen Kemal Öz şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu: Teğmen Kemal Öz şehit oldu
Ahmet Hakan’dan AKP’li isme zehir zemberek sözler!
Ahmet Hakan’dan AKP’li isme zehir zemberek sözler!
Alevlere teslim olan ev küle döndü
Alevlere teslim olan ev küle döndü
TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Başkanvekilleri arasında kayyum tartışması
TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Başkanvekilleri arasında kayyum tartışması
ABD başkanlık seçimlerinde Ekrem İmamoğlu sürprizi. Sosyal medyada paylaştı
ABD başkanlık seçimlerinde Ekrem İmamoğlu sürprizi. Sosyal medyada paylaştı