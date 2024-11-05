ABD başkanlık seçimlerinde Ekrem İmamoğlu sürprizi. Sosyal medyada paylaştı

ABD'de, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris'in yarıştığı başkanlık ve Kongre seçimleri için vatandaşlar sandığa gidiyor.

Seçim sonuçları henüz belli olmazken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf ise dikkat çekti. ABD seçimlerinde oy kullanan bir kişi seçim kağıdına el yazısı ile Ekrem İmamoğlu yazdı.

O anların paylaşılmasıyla sosyal medyada hızla yayılan görüntü dikkat çekti.

Seçimdeki adayların isimlerinin yazılı olduğu pusulaya ABD'de yaşayan bir kişi Ekrem İmamoğlu ismini ilave etti.