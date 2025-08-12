ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu’nu terör örgütü listesine ekledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, daha önce Özel Olarak Tanımlanmış Küresel Terörist (SDGT) kategorisinde listelenen Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) ve bu örgütün diğer ismi Mecid Tugayı’nın Yabancı Terör Örgütü (FTO) kategorisinde listelendiğini duyurdu. Rubio yaptığı açıklamada, "BLA, bir dizi terör saldırısının ardından 2019 yılında Özel Olarak Tanımlanmış Küresel Terörist (SDGT) olarak tanımlanmıştı. BLA, 2019’dan bu yana Mecid Tugayı’nın düzenledikleri de dahil olmak üzere ilave saldırıların sorumluluğunu üstlendi. BLA, 2024 yılında Karaçi Havalimanı ve Gwadar Liman İdaresi Kompleksi yakınlarındaki intihar saldırılarının sorumluluğunu üstlendiğini açıkladı. BLA, 2025’te ise mart ayında Ketta’dan Peşaver’e giden Jaffar Express treninin kaçırılarak 31 sivil ve güvenlik personelinin öldüğü,