﻿ABD, bin yılın intikamını alıyorsa...

Tayyip Erdoğan, sonunda Sisi ile el sıkıştı, Beşşar Esad ile görüşebileceğini açıkladı. Biz başından beri uygulanan politikanın temelinden yanlış olduğunu söylüyorduk. Şimdi, bazıları, "O zaman öyle gerekiyordu, şimdi böyle gerekiyor" diye savunma yapıyor!

Oysa Mısır ve Suriye ile yaşanan sorunlar, AKP iktidarının bütün İslam dünyasında Mısır kaynaklı İhvancıları desteklemesinden kaynaklanıyordu. Öyle ki, Dışişleri Bakanlığı'na Büyük Orta Doğu Projesi masası kurulmuştu. Arap Baharı, bu çerçevede İstanbul'da bir otelde başlatılmıştı. İslam Dünyası'ndan davet edilen sözde sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine, ABD'nin verdiği fondan para dağıtılmış ve düğmeye basılmıştı. Tunus, Mısır ve Bahreyn böyle karıştı... Suriye'de İngiliz istihbaratına bağlı Beyaz Baretler, kimyasal silah yalanı üretmek için kullanılırken, Katar'da kurulan El Cezire'den de senaryo eğitimi aldı. Türkiye'de ise bu sırada, "Yeni Osmanlı kuruluyor" propagandası yapılıyordu!

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ABD, başlangıçta desteklediği İhvancı hareketin iktidarını kontrol edemeyince, darbe yapan Sisi'yi destekledi! Erdoğan ise ABD gibi dönüş yapamadı ve bu yüzden Türkiye-Mısır ilişkileri koptu...

ABD, Suriye'yi yeniden düzenleme ihalesini de Türkiye'ye vermişti. Dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu, kendi geliştirdiği "komşularla sıfır sorun" politikasını, bir kenara bırakarak, Beşşar Esad'a ABD'nin "demokratikleşme" projesini götürdü. Proje, İhvanı Müslimin Hareketi'nin serbest seçimlere girmesine dayanıyordu. Esad, bu projeyi reddetti. Bunun üzerine, Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu, ortak bakanlar kurulu toplantısı yaptıkları Suriye'de, ABD projesini uygulamaya başladı. Bunun en açık delillerinden biri eğit-donat programıydı. Suriye'yi iç savaşa sürükleyen örgütlerin parasını Körfez ülkeleri, eğitimi ve lojistik desteği de Türkiye ve Ürdün verdi. Bu arada, ABD, IŞİD adı altında, bütün dünyadaki radikal Müslüman gençleri istihbarat yöntemleriyle yönlendirerek Türkiye, Ürdün ve Irak üzerinden Suriye'ye gönderdi. Pikap türü araçlarla ve hafif silâhlarla Suriye'den harekete geçen ve Musul'a doğru yola çıkan IŞİD militanları, tek bir helikopterle imha edilebilirdi. Ancak AKP iktidarı, Musul Başkonsolosluğu'nun işgal edilmesine bile seyirci kaldı. Musul'daki vali Nuceyfi de kaçtı... IŞİD, bölgede devlet ilân etti. Bu arada IŞİD patentiyle görev verilen teröristler, Türkiye'de çok büyük eylemler yaptı. Ankara'nın kalbine ve Atatürk Havaalanı'na bile saldırdılar,

IŞİD, Türkiye'ye saldırmaya devam edince, iş başa düştü ve Türkiye, El Bab harekâtı ile bu rezalete son vermeye başladı. Fakat asıl büyük skandal, Kobani denilen Ayn el Arap'taki IŞİD'i temizlemek maksadıyla, Irak'ın kuzeyinden gönderilen silahlı güçlerin, Obama'nın telefonla Erdoğan'ı aradığı gecenin sabahında Türkiye üzerinden geçmesine izin verilmesiydi. Türkiye, bu şekilde, PKK/PYD'nin bölgeye hâkim olmasına yol vermiş oldu... Artık IŞİD'in çekildiği yerlere, ABD destekli PKK/PYD yerleşiyor, sivil halk ise ölümle korkutularak Türkiye'ye sürülüyordu...

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Şimdi Türkiye'nin, PKK'nın Suriye kolu olan PYD'yi Suriye'nin kuzeyinden çıkarmak gibi bir hedefi yok! Erdoğan, "30 kilometre derinlikte sınır boyunca tampon bölge kuracağız" diyerek hedefi açıkladı.

ABD, Suriye'nin kuzeyinde bir garnizon devlet kurmakta kararlı... Milyonlarca Suriyeli, bu sebeple Türkiye'ye sürüldü. Hem bölge boşaltılmış oldu hem de Türkiye'nin nüfus yapısı değiştirildi. Yetmedi, Afgan ordusunun askerleri ve Pakistanlı gruplar da kitleler halinde sınırlardan içeri alındı, alınıyor...

Sahi, ABD, Türk Milleti'nden son bin yılın intikamını almak istiyorsa ki durum onu gösteriyor, iktidar, başından beri neden ABD projelerine hizmet ediyor? ABD, neden seçim öncesinde aniden yumuşuyor?