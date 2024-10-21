ABD borsa endeksleri geriledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ABD borsa endeksleri geriledi

ABD borsa endeksleri, yatırımcıların kazanç raporlarına odaklanması ve Hazine faizlerinin yükselmesiyle birlikte, Pazartesi günü geriledi. S&P 500 %0.2 düşerken, Dow Jones 344 puan kaybetti. Tesla, yeni kazanç raporu öncesi dikkat çekiyor.

ABD borsa endeksleri, bu yılın en uzun haftalık rallisinin ardından, yatırımcıların yoğun kazanç raporları beklemesi ve Hazine getirilerinin artmasıyla birlikte Pazartesi günü geriledi. S&P 500 %0.2 düşerken, Dow Jones 344 puan kaybetti ve Nasdaq 100 %0.2 artış gösterdi. 10 yıllık Hazine getirileri %4.18'e ulaşarak, enflasyon ve mali harcama baskıları konusunda endişeleri artırdı. İnşaat sektörü ve büyük şirketler geri çekilirken, Nvidia %3'ten fazla değer kazanarak rekor kırdı. Builders FirstSource (-%5.2) ve Lennar (-%4.3) önemli kayıplar yaşadı.

Tesla, son robotaxi tanıtımındaki hayal kırıklığına rağmen, yaklaşan kazanç raporu öncesi piyasa beklentisi oluşturdu. Boeing hisseleri ise, geçici bir sendika anlaşması haberi sonrası %3.1 yükseldi. Bu hafta beklenen önemli kazanç raporları arasında Tesla, Coca-Cola ve GE Aerospace yer alıyor. Şu ana kadar, üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklayan şirketlerin %79'u beklentileri aşmış durumda.

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