ABD borsa endeksleri geriledi

ABD borsa endeksleri, bu yılın en uzun haftalık rallisinin ardından, yatırımcıların yoğun kazanç raporları beklemesi ve Hazine getirilerinin artmasıyla birlikte Pazartesi günü geriledi. S&P 500 %0.2 düşerken, Dow Jones 344 puan kaybetti ve Nasdaq 100 %0.2 artış gösterdi. 10 yıllık Hazine getirileri %4.18'e ulaşarak, enflasyon ve mali harcama baskıları konusunda endişeleri artırdı. İnşaat sektörü ve büyük şirketler geri çekilirken, Nvidia %3'ten fazla değer kazanarak rekor kırdı. Builders FirstSource (-%5.2) ve Lennar (-%4.3) önemli kayıplar yaşadı.

Tesla, son robotaxi tanıtımındaki hayal kırıklığına rağmen, yaklaşan kazanç raporu öncesi piyasa beklentisi oluşturdu. Boeing hisseleri ise, geçici bir sendika anlaşması haberi sonrası %3.1 yükseldi. Bu hafta beklenen önemli kazanç raporları arasında Tesla, Coca-Cola ve GE Aerospace yer alıyor. Şu ana kadar, üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklayan şirketlerin %79'u beklentileri aşmış durumda.