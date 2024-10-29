ABD borsa endeksleri karışık seyirde

ABD borsa endeksleri, öğleden sonraki işlemlerde karışık bir performans sergiledi. Teknoloji hisseleri, önemli kazanç ve ekonomik verilerin açıklanması öncesinde artışları destekledi. Nasdaq 100, %0.9 yükselerek rekor seviyeye yaklaşırken, S&P 500 %0.3 artış kaydetti, ancak Dow Jones %0.2 düştü. Alphabet, kazanç raporunu beklerken %2’lik artışla yatırımcıların optimizmini artırdı, ancak antitröst endişeleri devam ediyor.

Yatırımcılar, piyasa yönü hakkında sinyaller almak için Apple’ın (+%0.2) ve AMD’nin (+%3.1) sonuçlarına, ayrıca enflasyon ve istihdam güncellemelerine dikkatle bakıyor. Diğer sektörlerde ise McDonald’s (-%0.4), uluslararası satışların zayıf olduğunu bildirdi, Ford (-%1.8) yüksek garanti maliyetleri nedeniyle kazanç tahminini düşürdü ve Pfizer (-%1.7) üçüncü çeyrekte %31 gelir artışıyla güçlü sonuçlar açıkladı, ancak hisseleri düştü.

SoFi, dördüncü çeyrek üst üste kâr elde etmesine rağmen %4.4 değer kaybetti. Veri cephesinde ise işgücü raporları, iş açığı sayısının düştüğünü göstererek, Fed’in Kasım ayındaki faiz kararından önce istihdam piyasasında bir soğuma olduğunu işaret etti.