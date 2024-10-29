ABD borsa endeksleri karışık seyirde

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ABD borsa endeksleri karışık seyirde

ABD borsa endeksleri, teknoloji hisselerinin öncülüğünde karışık bir seyir izledi. Önemli kazanç ve ekonomik verilerin açıklanması öncesinde yatırımcılar dikkatle bekliyor. Özellikle Apple ve AMD’nin sonuçları merak ediliyor.

ABD borsa endeksleri, öğleden sonraki işlemlerde karışık bir performans sergiledi. Teknoloji hisseleri, önemli kazanç ve ekonomik verilerin açıklanması öncesinde artışları destekledi. Nasdaq 100, %0.9 yükselerek rekor seviyeye yaklaşırken, S&P 500 %0.3 artış kaydetti, ancak Dow Jones %0.2 düştü. Alphabet, kazanç raporunu beklerken %2’lik artışla yatırımcıların optimizmini artırdı, ancak antitröst endişeleri devam ediyor.

Yatırımcılar, piyasa yönü hakkında sinyaller almak için Apple’ın (+%0.2) ve AMD’nin (+%3.1) sonuçlarına, ayrıca enflasyon ve istihdam güncellemelerine dikkatle bakıyor. Diğer sektörlerde ise McDonald’s (-%0.4), uluslararası satışların zayıf olduğunu bildirdi, Ford (-%1.8) yüksek garanti maliyetleri nedeniyle kazanç tahminini düşürdü ve Pfizer (-%1.7) üçüncü çeyrekte %31 gelir artışıyla güçlü sonuçlar açıkladı, ancak hisseleri düştü.

SoFi, dördüncü çeyrek üst üste kâr elde etmesine rağmen %4.4 değer kaybetti. Veri cephesinde ise işgücü raporları, iş açığı sayısının düştüğünü göstererek, Fed’in Kasım ayındaki faiz kararından önce istihdam piyasasında bir soğuma olduğunu işaret etti.

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