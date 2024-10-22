ABD borsa endeksleri toparlanıyor

ABD borsa endeksleri, yatırımcıların artan faiz oranları ile ilgili endişelerini değerlendirirken, Salı günü erken kayıpların ardından toparlanma gösterdi. S&P 500 endeksi %0,1, Nasdaq 100 %0,2 oranında yükseldi ve Dow Jones, gün içinde düşüş yaşadıktan sonra 73 puan ekledi. Hazine tahvili getirileri yükseldi; 10 yıllık tahvil getirisi %4,2'ye kadar çıktı, ardından hafif bir gerileme yaşadı. Federal Reserve yetkililerinin gelecekteki faiz indirimleriyle ilgili temkinli açıklamaları, yatırımcılar arasında belirsizlik yarattı. Yüksek faiz oranlarına ilişkin devam eden endişeler, Lennar ve D.R. Horton gibi konut inşaatı hisselerinin %3'ten fazla düşmesine neden oldu.

Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak önemli kazanç raporlarını bekleyerek temkinli davranıyor. Tesla ve Coca-Cola'nın Çarşamba, Honeywell'in ise Perşembe günü rapor vermesi bekleniyor. Bu raporlar, piyasadaki dalgalanmalara rağmen şirket performanslarına dair daha fazla bilgi sağlaması bekleniyor. ABD500 endeksi, ABD borsalarında işlem gören en büyük 500 şirketin hisse performansını takip ediyor.