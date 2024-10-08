ABD borsaları çalkantıda: S&P 500 yükselirken Dow düşüşte!

S&P 500 vadeli işlemleri, Wall Street'te yaşanan kayıpların ardından bu akşam hafif bir artış gösterdi. Artan petrol fiyatları ve tahvil getirilerinin piyasalara olan olumsuz etkisiyle borsa yeni haftaya zor bir başlangıç yaptı.

Dow Jones Sanayi Endeksi vadeli işlemleri 25 puan, yani %0.1 artışla işlem gördü. S&P 500 vadeli işlemleri de %0.1 yükselirken, Nasdaq 100 vadeli işlemleri %0.2’lik bir artış kaydetti.

Vadeli işlem piyasalarındaki bu hareketlilik, hisse senetlerinin negatif bir gün geçirmesinin ardından geldi. Dow Jones, yaklaşık 400 puan düşüşle günü kapatırken, S&P 500 endeksi de neredeyse %1 değer kaybetti. Teknoloji hisseleri, pazartesi günkü düşüşlerin en fazla etkilenenleri oldu ve Nasdaq Bileşik Endeksi yaklaşık %1.2 geriledi.

Artan tahvil getirileri, piyasa üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Özellikle, 10 yıllık Hazine tahvili getirisi %4'ün üzerine çıkarak, ağustos ayının başından bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Tahvil getirileri ile fiyatları ters yönlü hareket eder.

Batı Teksas Orijinal (WTI) petrol vadeli işlemleri ise varil başına 77 doların üzerine çıkarak borsa üzerinde olumsuz bir etki yarattı. Ancak enerji hisseleri, bu emtia ile birlikte değer kazandı ve S&P 500’ün 11 sektöründen yalnızca bu sektör, pazartesi günü pozitif kapanış yaptı.

Son birkaç gündür borsalarda yaşanan dalgalanmalar, yeni ticaret ayına ve çeyreğine zorlu bir başlangıç sağladı. Yatırımcılar, İran'ın geçen hafta İsrail'e düzenlediği füze saldırısının ardından Orta Doğu'da artan çatışmalardan dolayı giderek daha fazla endişeleniyor.

Ancak borsa, cuma günü yayınlanan etkileyici istihdam raporunun ardından toparlandı ve üç büyük endeks, üst üste dördüncü pozitif haftasını kaydetti. Dow Jones, cuma günü yeni bir tarihi kapanış zirvesi yaptı.

Blue Chip Daily Trend Report’un baş teknik stratejisti Larry Tentarelli, “Başlangıçta piyasa, gerçekten iyi ekonomik veriler nedeniyle yükseldi,” diyerek, işgücü verileriyle ilgili değerlendirmede bulundu. “Şimdi piyasanın daha yüksek tahvil getirilerine uyum sağlamaya çalıştığını düşünüyorum.”

Yatırımcılar, salı günü küçük işletmelere ilişkin ekonomik verileri ve ticaret açığını takip edecek. Ayrıca, gün boyunca Boston Federal Rezerv Başkanı Susan Collins ve Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic gibi merkez bankası liderlerinin yapacağı konuşmalar da izlenecek.