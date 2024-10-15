ABD borsalarında dalgalanma sürüyor

Küresel borsalarda yaşanan gelişmelerle birlikte yatırımcılar, büyük endekslerdeki hareketliliğe odaklanmış durumda. NASDAQ, teknoloji sektöründeki güçlü satışlar nedeniyle gerilerken, SP500 endeksi ASML’nin hayal kırıklığı yaratan raporu sonrası değer kaybediyor. Dow Jones ise UnitedHealth Group hisselerinin sert düşüşüyle baskı altında.

SP500 ZAYIFLIYOR

SP500 endeksi, ASML'nin zayıf bilançosu nedeniyle teknoloji hisselerinde yaşanan güçlü satışlarla geriliyor. ASML’nin üçüncü çeyrek siparişleri 2.6 milyar euro olarak açıklanırken, analist beklentileri 5.39 milyar euro seviyesindeydi. Şirket, gelecek yıl için de tahminlerini aşağı çekti. Bu durum, teknoloji hisselerinin kar marjlarının Çin’e yönelik kısıtlamalardan olumsuz etkileneceği endişelerini artırdı. Ayrıca enerji sektörü de bugün düşüş yaşayan bir başka alan oldu. İsrail'in İran'ın petrol altyapısını hedef almayacağına dair çıkan haberler, petrol piyasalarında satış baskısı yarattı ve bu durum enerji hisselerini olumsuz etkiledi.

Teknik açıdan SP500, 5870 – 5880 direnç seviyesinde karşılaştığı satışlarla geri çekildi. Eğer endeks 5830 seviyesinin altına inerse, bir sonraki destek olan 5800 – 5810 seviyeleri test edilebilir. Bu seviyenin başarılı bir şekilde kırılması durumunda ise 5735 – 5750 aralığına doğru bir geri çekilme beklenebilir.

NASDAQ TEKNOLOJİ HİSSELERİNİN SATIŞIYLA GERİ ÇEKİLİYOR

NASDAQ endeksi, teknoloji sektöründeki geniş çaplı satışlarla sert bir düşüş yaşıyor. ASML’nin zayıf raporu, Advanced Micro Devices (AMD), NVIDIA ve Micron gibi teknoloji devleri üzerinde büyük bir baskı yarattı. Bu şirketler NASDAQ’ın en çok değer kaybeden hisseleri arasında yer alıyor.

NASDAQ için en yakın destek seviyesi 20,000 – 20,100 aralığında bulunuyor. Eğer endeks 20,000 seviyesinin altına inerse, bir sonraki destek seviyesi olan 19,500 – 19,600 aralığına doğru bir geri çekilme beklenebilir.

DOW JONES UNİTEDHEALTH GROUP’UN SERT DÜŞÜŞÜYLE ZAYIFLIYOR

Dow Jones endeksi de UnitedHealth Group hisselerindeki sert düşüşle baskı altında. Şirketin yıllık kar beklentisini aşağı yönlü revize etmesiyle, hisse fiyatı %7.7 oranında değer kaybetti. Bu durum, Dow Jones endeksini olumsuz etkileyerek genel bir satış baskısına yol açtı.

Teknik açıdan bakıldığında, Dow Jones 42,600 – 42,700 destek seviyesinin altına inerse, bir sonraki destek olan 42,100 – 42,200 aralığı test edilebilir. RSI göstergesi ise hala orta seviyelerde bulunuyor, bu da kısa vadede endekste daha fazla düşüş potansiyeli olduğunu gösteriyor.

Küresel borsalarda teknoloji sektörü hisseleri önderliğinde sert geri çekilmeler yaşanıyor. Yatırımcılar, şirket bilançoları ve küresel risklere odaklanırken, borsalardaki dalgalanmaların kısa vadede devam etmesi bekleniyor. Özellikle teknoloji hisseleri üzerindeki baskının, Çin’e yönelik kısıtlamalar ve zayıf bilançolarla artabileceği öngörülüyor.