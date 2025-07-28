ABD Borsalarında Fed kararı öncesi temkinli bekleyiş

ABD hisse senetleri haftanın ilk işlem gününde durağan bir tablo çizdi. Yatırımcıların odak noktası, bu hafta açıklanacak teknoloji devlerinin mali sonuçları ve Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) vereceği yönlendirmeler oldu. S&P 500 endeksi tüm zamanların zirvesine yakın seyrederken, Nasdaq yüzde 0.2 oranında yükseldi. Dow Jones ise hafif bir düşüş gösterdi.

Enerji sektörü, günün en çok kazandıran alanı oldu. Exxon Mobil hisseleri yüzde 0.9, Chevron hisseleri ise yüzde 0.6 değer kazandı. Buna karşılık hammadde sektörü zayıf bir performans sergileyerek endeksin en fazla kaybettiren grubu oldu.

AB İLE GÜMRÜK ANLAŞMASI RAHATLATTI, ÇİN İLE UMUTLAR SÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği ile yüzde 15'lik temel tarife oranı üzerinde anlaşıldığını duyurdu. Daha önce gündeme gelen yüzde 30’luk tarife tehdidinin geri çekilmesi, piyasalarda kısmî bir rahatlama yarattı. Bu gelişme, küresel ticarette tansiyonun düşebileceği yönünde umutları artırdı.

Ayrıca, Washington ile Pekin arasında bir ticaret ateşkesi olasılığı da yeniden gündemde. Ancak analistlere göre, bu gelişmeler yatırımcıları tam anlamıyla ikna etmiş değil. Tarife belirsizliğinin orta vadede şirket kârlılıklarını nasıl etkileyeceği konusu hâlâ net değil.

GÖZLER DEV TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDE VE FED’İN FAİZ MESAJINDA

Piyasaların odağında bu hafta Meta, Microsoft, Apple ve Amazon gibi teknoloji devlerinin açıklayacağı bilanço sonuçları yer alıyor. Analistler, özellikle reklam gelirleri, bulut bilişim yatırımları ve yapay zekâ alanındaki ilerlemelerin şirketlerin kârlarına nasıl yansıdığını yakından takip edecek.

Ayrıca yatırımcılar, 29 Temmuz Çarşamba günü yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak mesajlara da büyük önem veriyor. Politika faizinin sabit kalması bekleniyor. Ancak, Eylül ayında olası bir faiz indiriminin işaret edilip edilmeyeceği, Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarıyla netlik kazanacak.

Uzmanlar, enflasyondaki yavaşlama ve istihdam piyasasındaki sınırlı soğuma dikkate alındığında Fed’in yılın ilerleyen dönemlerinde daha gevşek bir para politikası benimseyebileceğini değerlendiriyor.

ABD ekonomisinin küresel yatırımcılar için yön gösterici rolü sürerken, borsalardaki dalgalanmanın önümüzdeki günlerde artabileceği belirtiliyor. Özellikle büyük teknoloji firmalarının performansları ve Fed’in faiz politikası, yalnızca Amerikan piyasalarını değil, gelişen ülkelerdeki sermaye hareketlerini de doğrudan etkileyebilecek güçte. Bu nedenle Türkiye gibi dış kaynağa duyarlı ekonomiler açısından da gelişmeler dikkatle takip ediliyor.