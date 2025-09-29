ABD borsalarında yeşil ışık: Enflasyon beklentisi artıyor! (29 Eylül 2025)

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13 artışla 46.306,34 puana yükseldi.S&P 500 endeksi yüzde 0,27 kazançla 6.661,58 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,54 artışla 22.605,30 puana ulaştı.

ABD'de yatırımcılar federal hükümetin kapanma ihtimalini göz önünde bulundururken, pay piyasaları istihdam verilerinin beklendiği haftanın ilk gününde açılışta olumlu bir seyir gösterdi.

Analistler, geçen hafta Fed'in enflasyon ölçütü olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksinin ağustosta yıllık yüzde 2,9'la beklentiye uyduğunu hatırlatarak, Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği öngörüsünün güçlü kaldığını vurguladı.

Bu hafta yayınlanacak tarım dışı istihdam verilerinin yatırımcıların dikkatinde olduğunu belirten analistler, verilerin Fed'in önümüzdeki para politikası hamlelerine dair ipuçları sunabileceğini ifade etti.Fed yetkililerinin beyanları da izlenirken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonu düşürmek için sıkı para politikasının sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Bunun yanı sıra, ABD'de yarın bitecek mali yıl sonu öncesi Kongre'de geçici finansman yasasında uzlaşma olmazsa, federal hükümet çarşamba günü kapanacak.Uzlaşma sağlanmazsa federal çalışanların toplu işten çıkarılacağı uyarısı yapan ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Kongre liderleriyle görüşmesi öngörülüyor.

Analistler, hükümet kapanırsa istihdam verilerinin yayınının gecikebileceğini belirterek, ekonomik verilerdeki olası aksamaların Fed'in faiz kararlarını etkileyebileceğini dile getirdi.

Ayrıca, ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından film yapımcılığının diğer ülkelerce ABD'den "çalandığını" ifade ederek, yurt dışında üretilen tüm filmlere yüzde 100 tarife koyacağını açıkladı.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi (29 Eylül 2025)

Borsa yeni haftada düşüşe devam ediyor! (29 Eylül 2025)