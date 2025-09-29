ABD borsalarında yeşil ışık: Enflasyon beklentisi artıyor! (29 Eylül 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
ABD borsalarında yeşil ışık: Enflasyon beklentisi artıyor! (29 Eylül 2025)

New York borsası haftaya yükselişle başladı. Dow Jones 46.306, S&P 500 6.661 puana ulaştı. Hükümet kapanma riski ve istihdam verileri izlenirken, Trump film tarifi duyurdu, Fed enflasyon uyarısı yaptı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13 artışla 46.306,34 puana yükseldi.S&P 500 endeksi yüzde 0,27 kazançla 6.661,58 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,54 artışla 22.605,30 puana ulaştı.

ABD'de yatırımcılar federal hükümetin kapanma ihtimalini göz önünde bulundururken, pay piyasaları istihdam verilerinin beklendiği haftanın ilk gününde açılışta olumlu bir seyir gösterdi.

new-york-borsasi-yukselisle-acildi-yenicag.jpg

Analistler, geçen hafta Fed'in enflasyon ölçütü olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksinin ağustosta yıllık yüzde 2,9'la beklentiye uyduğunu hatırlatarak, Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği öngörüsünün güçlü kaldığını vurguladı.

Bu hafta yayınlanacak tarım dışı istihdam verilerinin yatırımcıların dikkatinde olduğunu belirten analistler, verilerin Fed'in önümüzdeki para politikası hamlelerine dair ipuçları sunabileceğini ifade etti.Fed yetkililerinin beyanları da izlenirken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonu düşürmek için sıkı para politikasının sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.

new-york-borsasi-yukselisle-acildi-yenicag1.jpg

Bunun yanı sıra, ABD'de yarın bitecek mali yıl sonu öncesi Kongre'de geçici finansman yasasında uzlaşma olmazsa, federal hükümet çarşamba günü kapanacak.Uzlaşma sağlanmazsa federal çalışanların toplu işten çıkarılacağı uyarısı yapan ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Kongre liderleriyle görüşmesi öngörülüyor.

Analistler, hükümet kapanırsa istihdam verilerinin yayınının gecikebileceğini belirterek, ekonomik verilerdeki olası aksamaların Fed'in faiz kararlarını etkileyebileceğini dile getirdi.

new-york-borsasi-yukselisle-acildi-yenicag2.jpg

Ayrıca, ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından film yapımcılığının diğer ülkelerce ABD'den "çalandığını" ifade ederek, yurt dışında üretilen tüm filmlere yüzde 100 tarife koyacağını açıkladı.

new-york-borsasi-yukselisle-acildi-yenicag4.jpg

Borsa günün ilk yarısında yükseldi (29 Eylül 2025)Borsa günün ilk yarısında yükseldi (29 Eylül 2025)

Borsa yeni haftada düşüşe devam ediyor! (29 Eylül 2025)Borsa yeni haftada düşüşe devam ediyor! (29 Eylül 2025)

Son Haberler
Trakya Birlik ayçiçek kesin alım fiyatını açıkladı
Trakya Birlik ayçiçek kesin alım fiyatını açıkladı
Fatih Tekke'den Onuachu penaltısına yeni yorum: 'En az 2 kırmızı kart!'
Fatih Tekke'den Onuachu penaltısına yeni yorum: 'En az 2 kırmızı kart!'
Kredi kartı faizleri değişiyor! Tarih belli oldu
Kredi kartı faizleri değişiyor! Tarih belli oldu
MHP’nin Kürtçe dergi polemiğine son nokta koyuldu! Hakkı Öznur belgeler ve şahitleriyle anlattı
MHP’nin Kürtçe dergi polemiğine son nokta koyuldu! Hakkı Öznur belgeler ve şahitleriyle anlattı
Beşiktaşlı oyuncudan Solskjaer itirafı: 'Ayrılığına şaşırmadım'
Beşiktaşlı oyuncudan Solskjaer itirafı: 'Ayrılığına şaşırmadım'