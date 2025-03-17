ABD Borsalarında yükseliş sürüyor

Sinan Başhan
ABD Borsalarında yükseliş sürüyor

Wall Street’te endeksler haftaya pozitif başladı ve son düzeltmenin ardından yükselişini sürdürdü. Fed’in faiz politikalarına yönelik beklentiler şekillenirken yatırımcılar dikkat kesildi.

New York borsasında endeksler haftaya yükselişle başladı. S&P 500 yüzde 0,6 değer kazanırken, Dow Jones 353 puan arttı ve Nasdaq 100 yüzde 0,5 yükseldi. Özellikle beklenenden düşük gelen perakende satış verileri, Fed’in bu yıl faiz indirimi yapabileceği yönündeki spekülasyonları artırdı. Şubat ayında yalnızca yüzde 0,2 artan perakende satışlar, ekonomik büyüme konusunda soru işaretleri oluşturdu.

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TEKNOLOJİ HİSSELERİ GERİDE KALDI

Borsadaki genel yükselişe rağmen büyük teknoloji şirketlerinin hisseleri düşüş yaşadı. Tesla yüzde 4,8 değer kaybederken, Nvidia hisseleri yüzde 1,7 geriledi. Yatırımcılar, bu şirketlerin yüksek değerlemelerini ekonomik belirsizlikler karşısında yeniden değerlendirmeye başladı.

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HAZİNE BAKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

ABD Hazine Bakanı Bessent, piyasaları yatıştırmaya çalışarak borsa düzeltmelerini sağlıklı olarak nitelendirdi. Ancak resesyon risklerinin hala geçerli olduğunu kabul etti. Yatırımcılar şimdi Fed’in yaklaşan para politikası toplantısına odaklanmış durumda. Trump yönetiminin değişen ticaret politikalarının ekonomiye nasıl yön vereceği de merak ediliyor.

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BERKSHİRE HATHAWAY REKOR KIRDI

Piyasalarda hareketlilik sürerken Warren Buffett’ın yatırım devi Berkshire Hathaway yüzde 1,5’ten fazla yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, şirketin güvenilir yatırım aracı olma konumunu pekiştirdi.

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