ABD Borsasında Dönüşüm Rüzgarı: Dow Jones 461 Puan Yükseldi

ABD hisse senetlerinde perşembe günü dikkat çekici hareketlilik yaşandı. S&P 500 %0,5 artışla kapanırken, Dow Jones tam 461 puanlık sıçrayışla önemli bir yükseliş kaydetti. Nasdaq ise yatay seyirde kaldı. Bu hareketin ardında, güçlü ekonomik göstergelerle döngüsel hisselere yönelen yatırımcıların etkisi büyük oldu.

SALESFORCE VE SNOWFLAKE’TEN GÜÇLÜ PERFORMANS

Dow Jones’a en büyük katkıyı Salesforce ve Snowflake sağladı. Salesforce %3,4 yükselirken, Snowflake’in hisseleri %32,7 oranında değer kazandı. Öte yandan Nvidia %0,5’lik bir artış gösterdi. Şirketin güçlü kâr ve olumlu gelir öngörüsüne rağmen, tedarik zinciri sorunlarının büyüme hızını 2026’ya kadar sınırlandırabileceği belirtildi.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ

Büyük teknoloji şirketlerinde ise kayıplar dikkat çekti. Alphabet %4,5 düşüşle dikkat çekerken, bu düşüş ABD Adalet Bakanlığı’nın antitröst baskılarından kaynaklandı. Alphabet’in yanı sıra Amazon %2,2, Meta ise %0,4 değer kaybetti. Bu durum, teknoloji sektörü genelinde bir geri çekilmeye işaret etti.

İŞSİZLİK VERİLERİ VE FAİZ BEKLENTİLERİ

Ekonomik cephede ise işsizlik maaşı başvurularının 213 bine gerilemesi, iş gücü piyasasının dirençli olduğunu gösterdi. Bu veri, yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımı konusundaki beklentilerini yeniden değerlendirmesine yol açtı. Aralık ayındaki toplantıda faiz artışı beklenmeme ihtimali %44’e çıktı. Geçen hafta bu oran %28 düzeyindeydi.

ABD500 endeksi, ABD borsalarında işlem gören en büyük 500 şirketin performansını takip eden bir endekstir. Bu endeks, özellikle tezgah üstü işlemler ve fark sözleşmeleri (CFD) baz alınarak hesaplanır. ABD500, piyasanın genel sağlığı ve büyük şirketlerin finansal durumu hakkında önemli bir gösterge sunar.