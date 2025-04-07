ABD borsasında Trump depremi! Hisseler çakıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu "karşılıklı" tarifelerin yakın zamanda kaldırılmayacağının sinyalini vermesinden sonra, küresel piyasaların düşüşünü devam ettirmesiyle, ABD hisse senetleri pazartesi sabahı, sert bir düşüşe uğradı.

Dow Jones Sanayi Endeksi, geçen hafta sadece iki günde yaklaşık 4.000 puan kaybetmesinden sonra 1.323 puan veya yüzde 3,3 düştü.

S&P 500 %3,5 düştü -bu düşüş ayı piyasasını tetiklemeye yetti ve Nasdaq 100 %3,8 düştü.

Yatırımcılar, ABD'nin Trump'ın son ağır gümrük vergilerinin etkisinden kaçınabilmesi için yabancı ülkelerin müzakere masasına oturmasını umuyordu.

KÜRESEL PİYASALARDA TRUMP DALGASI

ABD'nin gümrük tarifelerine Çin yönetiminden gelen misillemelerle küresel piyasalarda artan risk algısı dünya borsalarında sert satışlara sebep oluyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ABD Başkanı Donald Trump, "Önce Amerika" politikası kapsamında 2 Nisan'da ülkenin ticaret ortaklarına yönelik gümrük tarifelerini açıkladı. Açıklamanın ardından diğer ekonomilerden gelebilecek olası misillemelere dair endişeler, ticaret savaşlarının derinleşebileceği korkusunu artırarak piyasalarda satış baskısı yarattı.

Cuma günü Çin'in karşılık verme hamlesi, küresel pay piyasaları üzerindeki mevcut baskıyı daha da ağırlaştırdı. Öte yandan Avrupa Birliği'nin de bu yönde karar alacağına ilişkin haber akışı da küresel piyasalardaki endişe ve belirsizlikleri körükledi.

Yaşanan gelişmeler, küresel ekonomik aktivitenin yavaşlayacağı ve ABD'nin resesyona gireceği korkularını artırırken, bu durum küresel pay piyasalarında satışlara neden oldu.

Analistler, Çin'in ABD'nin yeni gümrük vergilerine verdiği hızlı tepkiyle, bir sonraki ticaret savaşının başlangıç sinyalinin verildiğini belirterek, "Enflasyondaki olası bir yeniden canlanmaya ek olarak, piyasa katılımcıları küresel bir resesyondan korkuyor." görüşünü paylaştı.

ASYA BORSASI ÇAKILDI

Haftanın ilk işlem gününde Asya borsalarında sert satışlar görüldü.

Güney Kore ve Japonya pay piyasalarında genele yayılan satışlar görülürken, bu satışlarda sanayi, otomotiv, madencilik ve teknoloji sektörleri başı çekti.Bu gelişmelerle birlikte Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 7,7 düşüşle 31.187 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,6 azalışla 2.328 puandan, Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 7,3 kayıpla 3.096 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 13,2 değer kaybıyla 19.828 puandan kapandı.

Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 4,2 azalışla 7.343 puana gerilerken, Tayvan'da TPEx 50 endeksi yüzde 2,4 düşüşle 266,1 puanda, Filipinler'de PSEi Bileşik Endeksi yüzde 4,3 kayıpla 5.823 puanda ve Malezya'da KLCI endeksi yüzde 4,1 düşüşle 1.443 puanda günü tamamladı.

Singapur'da STI endeksi yüzde 7,2 düşüşle 3.550 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 3,7 azalışla 72.618 puandan işlem görüyor.

Pakistan'da Karachi 100 endeksi ise şu dakikalarda yüzde 3,72 azalarak 114.508 puandabulunuyor. Endonezya, Tayland ve Vietnam'da tatil sebebiyle piyasalar kapalıydı.

Asya borsalarında görülen sert satışlar, Avrupa borsalarında da kendini gösterdi. Açılışla birlikte Avrupa'da Stoxx 600'de yer alan şirketlerin yaklaşık yüzde 97'sinin hisse fiyatları geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksindeki kayıp açılışın ardından yüzde 4,7'ye ulaşırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,9, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,8 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 5,3, İsviçre'de SMI Endeksi yüzde 4,8 değer kaybetti. Böylece Avrupa borsaları pandemiden bu yana en sert düşüşünü yaşamış oldu.

ABD'de endeks vadeli kontratlar da haftaya düşüşle başladı. Vadeli piyasalarda Nasdaq endeksi yüzde 2,2, S&P 500 endeksi yüzde 2,1 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,3 düşüşle işlem görüyor.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,80 düşüşle 9.117,38 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında da yüzde 2,65 değer kaybederek 9.131,34 puana geriledi.

Analistler, tarifelere ilişkin haber akışının yatırımcıların ana gündeminde olduğunu belirterek, olası müzakere durumunda piyasalarda satış baskılarının azalabileceğini söyledi.