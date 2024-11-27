ABD bu olayı konuşuyor. 83 yaşında banka soyan adamın gerekçesine herkes şaştı kaldı

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Austintown isimli kasabada 83 yaşındaki Forrest B. Lytell, 21 Kasım'da PNC isimli bankayı soydu.

"TÜM PARAYI VER YOKSA..."

Lytell, PNC Bank’a giderek sıraya girdi. Sırası geldiğinde bir gişe görevlisine “tüm parayı ver, yoksa...” yazılı bir not uzattı.

Olay yerinde alarma geçen polis ekipleri, bankaya ulaştı. Banka kapalı durumdayken içeri camdan giren polisler, gişe görevlisiyle görüştü.

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Banka soyguncusunu parmak izi ele verdi

Görevli, Lytell’i gözlüklü ve şapkalı kısa boylu bir beyaz erkek olarak tarif etti. Görevli, Lytell'a takip edilebilen 'tuzak parası' verdiğini belirtti.

YAKALANMASINA ŞAŞIRDI

Soygun sonrası takip cihazı sayesinde polis, Lytell’i kısa sürede bir caddede üzerinde buldu. Lytell, yakalanmamak için ormana kaçmaya çalıştı ancak polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Lytell, çaldığı parayı bulunduğu caddedeki bir kulübenin arkasına sakladığını itiraf etti.

Gözaltı sırasında Lytell, "Beni bu kadar hızlı nasıl buldunuz?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Lytell’in, olaydan bir saat önce aynı bankadan sahte bir soygun ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Lytell, “soygun” ve “paniğe neden olma” suçlamalarıyla mahkemeye sevk edildi.

Mahoning County Hapishanesi'nde dört gündür tutuklu bulunan Lytell, 25 Kasım'da Austintown Mahkemesi'ne video bağlantısıyla katıldı.

Polis, Lytell'in geçen hafta doğum gününden bir hafta sonra, Mahoning Avenue'deki PNC Bank şubesini el yazısıyla yazdığı bir notla soyduğunu belirtti.

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Banka görevlisinin 600 dolardan fazla para teslim ettiği, paranın içinde takip edilebilir banknotların bulunduğu öğrenildi.

Polis, kısa süre içinde Lytell'i yakalayarak parayı ele geçirdi. Lytell, yakalanmasıyla ilgili şaşkınlığını dile getirirken, sorgu sırasında az konuştu.

"TEK GELİRİM EMEKLİ MAAŞIM"

Mahkemede, Lytell maddi yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Lytell, 2001'den beri emekli olduğunu ve sadece sosyal güvenlikten aldığı emekli maaşı dışında geliri olmadığını dile getidi.

Mahkemede yargıç, Lytell'a ifadesinin ardından "Tek gelirin bu mu?" sorusunu yöneltti.

Lytell. "Evet, efendim," ifadeleriyle yargıca yanıt verdi.