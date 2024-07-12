ABD bütçesi 66 milyar dolar açık verdi

Kaynak: AA
ABD bütçesi 66 milyar dolar açık verdi

ABD'de federal hükümetin bütçe açığı, Haziran ayında 66 milyar dolarla beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 1 Ekim 2023'te başlayan ve 30 Eylül 2024'te sona erecek olan mali yılın Haziran ayında federal hükümetin bütçe açığı 66 milyar dolar oldu.

Geçen yılın aynı ayında bütçe açığı 228 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Bu verilere göre bütçe açığı, bir yıl öncesine kıyasla yüzde 71 oranında azaldı. Piyasa beklentisi ise bütçenin 71,2 milyar dolar açık vermesi yönündeydi.

Haziran ayında hükümetin gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 466 milyar dolara ulaştı. Harcamalar ise yüzde 18 düşerek 532 milyar dolara geriledi.

2024 mali yılının ilk dokuz ayı itibarıyla toplam bütçe açığı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 9 azalarak 1,3 trilyon dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 1,4 trilyon dolardı.

Mali yılın ilk dokuz ayında harcamalar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 5 trilyon dolara yükseldi. Aynı dönemde gelirler ise yüzde 10 artarak 3,8 trilyon dolara çıktı.

Geçtiğimiz mali yılda ABD'nin bütçe açığı, bir önceki yıla göre yüzde 23 artış göstererek 1,7 trilyon dolara yükselmişti.

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